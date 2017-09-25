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Стрекоза для прослушки: как устроены секретные гаджеты ЦРУ и КГБ

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  • 25.09.2017, 10:59
  • 5,336

В кино у шпионов всегда есть специалист, который снабжает их фантастическими гаджетами.

Разумеется, пуленепробиваемых зонтиков, как у агентов из «Кингсмена», не существует, не говоря уже о рентгеновских очках и субмарине-крокодиле агента 007. Но у американских и советских спецслужб во время Холодной войны были спецы не хуже, чем у Джеймса Бонда.

«Лента.ру» изучила экспозицию музея ЦРУ и выяснила, как работала механическая стрекоза, чем стрелял пистолет, убивший Степана Бандеру, и зачем американским спецслужбам счетчик слонов.


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