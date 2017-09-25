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Лев Марголин: Все живое в Беларуси появилось не благодаря, а вопреки государству

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  • 25.09.2017, 11:03
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Лев Марголин

Почему молодые белорусы не могут реализовать своей потенциал.

Беларуси необходимо использовать потенциал молодежи для создания новых предприятий. Такое мнение в программе «Картина мира» в субботнем эфире канала «РТР-Беларусь» высказал президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон. Может ли подобное пожелание быть реализовано в современной Беларуси — об этом экономист и предприниматель Лев Марголин, пишет «Завтра твоей страны».

— В общем и целом это нормальное пожелание, но в наших условиях оно абсолютно не применимо. Нужен стартовый капитал, а у нас такие проценты, что вряд ли кто-то рискнет под новый проект брать кредит.

Но самое главное, что не обеспечена неприкосновенность частной собственности. То есть, если у этого молодого человека вдруг что-то получится, не гарантировано, что завтра к нему не придут и не заберут его бизнес. Вот почему наша молодежь предпочитает реализовывать серьезные идеи за рубежом.    

— Много ли в Беларуси молодежи, которая могла бы попытаться создать свое предприятие?

— Тут дело в самой что ни на есть здоровой меркантильности. Если у человека есть какие-то замыслы, он хочет себя реализовать, в том числе и в бизнесе. Но государство должно подставлять плечо в виде дешевых кредитов, венчурных фондов, стартапов и, самое главное, обеспечить неприкосновенность этой собственности и гарантировать, что человек имеет право на ошибку.

— Заинтересовано ли само государство в том, чтобы наши молодые инициативные соотечественники открывали свое дело здесь, а не за границей?

- На словах оно заинтересовано. Но на деле все живое, что у нас есть, появилось не благодаря, а вопреки государству. Многие из тех, кто начинал здесь, добившись успеха, стараются перевести по крайней мере центр своей деятельности в более надежное место.


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