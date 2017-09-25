Игрок ПСЖ отказался уступить Неймару пенальти за миллион евро 2 25.09.2017, 11:18

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Эдинсон Кавани (слева) и Неймар

Фото: Mehdi Taamallah/NurPhoto/Getty Images

Спор возник во время матча чемпионата Франции с «Лионом».

Нападающий парижского «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани отказался уступить право пробития пенальти бразильцу Неймару. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает elpais.com.

По информации издания, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи предложил Кавани миллион евро вне зависимости от того, станет ли Кавани лучшим бомбардиром чемпионата Франции, но уругваец от денег отказался. На данный момент на счету Кавани семь забитых мячей, у Неймара четыре гола.

24 сентября Der Spiegel назвал зарплату Неймара в ПСЖ. Бразилец получает более трех миллионов евро в месяц и живет в особняке, который обходится ему в 14 тысяч евро ежедневно. Он перешел в ПСЖ из «Барселоны» минувшим летом за 222 миллиона евро. Основной причиной перехода называлось желание Неймара выйти из тени другого нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.

17 сентября во время матча чемпионата Франции с «Лионом» Неймар и Кавани не смогли решить, кто будет бить пенальти. Одиннадцатиметровый исполнил уругваец, а в раздевалке после матча одноклубники повздорили еще раз. Позднее защитник Дани Алвес организовал командный ужин и помирил форвардов. Главный тренер команды Унаи Эмереи назначил Кавани штатным пенальтистом ПСЖ.