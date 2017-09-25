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Чем обернутся для Путина результаты выборов в Германии

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  • 25.09.2017, 11:45
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Фото: AFP

Кто теперь будет определять внешнюю политику Берлина?

Предварительные итоги парламентских выборов в Германии практически совпали с предсказаниями социологов. Альянс Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и Христианско-социального союза (ХСС) набрал 33% голосов, потеряв по сравнению с предыдущими выборами 8,5%. На втором месте – Социал-демократическая партия (СДПГ), получившая худший результат с 1949 г. – 20,5% против 25,7% в 2013 г. Третьей по величине партией в парламенте с 12,6% голосов стала крайне правая «Альтернатива для Германии» («АдГ»), увеличившая свой предыдущий результат сразу на 8,3%, пишут «Ведомости».

Вернулась в бундестаг либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), которая четыре года назад впервые в своей истории не смогла преодолеть 5%-ный барьер, а теперь набрала 10,7%. 5%-ный барьер также преодолели Левая партия (9,2%) и «Союз-90 / Зеленые» (8,9%). Явка избирателей составила 76,2% (в 2013 г. – 71,5%).

Для формирования правительства, как и предполагалось, Меркель придется искать партнеров по коалиции. Самый вероятный ее вариант в Германии называют «Ямайка» – по цветам партийных флагов: черный (ХДС), зеленый («Союз-90 / «Зеленые») и желтый (СвДП). Другой вариант – сохранение большой коалиции ХДС и СДПГ – окончательно отпал уже через полчаса после оглашения первых итогов голосования, когда лидер социал-демократов Мартин Шульц, выступая перед сторонниками, заявил, что остается на посту главы партии и уходит в оппозицию.

С Меркель без перемен

Доминированию Меркель во внешней политике ничего не грозит по трем причинам, писал еще до дня голосования Tagesspiegel. Во-первых, именно канцлер олицетворяет страну на международной арене. Во-вторых, бессменность власти, предсказуемость и скучность которой многие в Германии критикуют, имеет определенный шарм на фоне Дональда Трампа в США, правых консерваторов в Польше, Марин Ле Пен во Франции, Brexit и ракетных пусков в КНДР. В-третьих, ключевые внешние игроки не ожидают от Меркель сюрпризов: ее лозунг на выборах 2013 г. «Вы меня знаете» во многом отражает и ее нынешнее внешнеполитическое кредо. Лондон может не беспокоиться из-за ужесточения позиции Берлина по Brexit, а напряженные отношения Германии с Турцией, наоборот, легче не станут. «Даже для Владимира Путина уход Меркель с поста канцлера не решил бы проблем. СДПГ, левые и ХСС выступают за отмену санкций, но Трамп показал, как легко даже такие намерения превратить в полную противоположность», – резюмировало издание.

Главными внешнеполитическими темами предвыборной кампании стали отношения Германии с Турцией и проблема беженцев, именно им были посвящены почти целиком единственные теледебаты Меркель и Щульца. Тема беженцев из внешней стала внутренней, поясняет глава близкого к СДПГ фонда им. Фридриха Эберта Мирко Хемпель: сложные отношения с Анкарой связаны с миграционным соглашением по беженцам, у европейских стран тоже разные позиции по распределению беженцев и защите границ, к тому же кризис с беженцами поставил под вопрос целый ряд международных соглашений в Европе. В то же время тема отношений с Россией в ходе кампании была незаслуженно обделена вниманием, считает Хемпель: «Влияние на выборы из-за рубежа – вот тут тема России сразу всплывает, а ведь нам нужно продумать, как выстроить стратегические отношения с восточным соседом на годы вперед. Именно знаменитые социал-демократы Вилли Брандт и Эгон Бар во время холодной войны заложили основы новой восточной политики Германии».

Кардинальных изменений в отношения с Россией новое правительство не принесет, согласен директор близкого к СвДП фонда Фридриха Науманна Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен. По его мнению, изменения были бы возможны только в том случае, если бы пост министра иностранных дел занял представитель «Зеленых», Левой партии или АдГ – позиции этих трех партий во внешней политике максимально отличаются от политического мейнстрима. В новой коалиции шанс возглавить МИД есть только у «Зеленых», но даже в этом случае заправлять внешней политикой все равно будет Меркель, а не министр, уверен эксперт:

«Решение по ключевым вопросам будет принимать лично Меркель, это феномен сильного канцлера, который не один срок занимает свой пост и уже сам понимает, как проводить международную политику. Феномен не новый: такую же роль на себя в свое время брали канцлеры Конрад Адэнауэр, Гельмут Коль (оба – ХДС) и Вилли Брандт (СДПГ)». Во всех важнейших международных кризисах, которые затронули Германию в последние годы, последнее слово было за Меркель, напоминает фон Фрайтаг-Лорингхофен, – так, она играла ключевую роль в разрешении проблемы беженцев и при заключении минских соглашений по урегулированию на востоке Украины. «Правда, непонятно, что с ними происходит, результата нет», – оговаривается эксперт.

Друзья России

Открыто за улучшение отношений с Москвой в новом бундестаге выступают две партии – «Левые» и крайне правая АдГ, однако они находятся на противоположных концах политического спектра и их совместное выступление по этому вопросу крайне маловероятно. По идеологическим причинам сотрудничество с Левой партией невозможно, соглашается кандидат в бундестаг от АдГ Альберт Брайнингер, однако на здравые предложения партия готова будет откликнуться. При этом называть пропутинской АдГ не стоит, подчеркивает политик: «Путин – президент России и решает ее проблемы, а мы решаем немецкие проблемы – например, санкции наносят вред немецкой экономике, именно поэтому мы и хотим их снять».

Дружба Кремля с АдГ никак не помогает левым продвигать идею улучшения отношений с Россией, считает глава близкого к Левой партии политического фонда Розы Люксембург Керстин Кайзер: «Кремль сотрудничал с Ле Пен и АдГ, когда их еще даже не было в парламенте, а это мешает. Избиратели подходят ко мне и говорят: мы полностью разделяем ваши позиции по НАТО, но Москва дружит с вашими врагами, а это аргумент за то, что с Москвой работать не стоит». После Крыма и событий на Украине Кремль транслирует ценности, которые ближе консерваторам, а не левым, приходит к выводу Кайзер.

И АдГ, и левые дружат с Москвой не просто так, полагает доктор университета Лейпцига Йоханнес Герстнер: у левых связи с Москвой исторические, многие их лидеры учились в России, а АдГ главным образом хочет получить голоса русских немцев, которые входят в тройку крупнейших национальных меньшинств Германии. «Обе партии будут жестко бороться за место под солнцем в оппозиции, и, чтобы договориться совместно выступить по какому-то вопросу, им придется идти на огромные уступки, а ради российской темы они на такие свершения не пойдут», – отмечает он. Изменений не стоит ждать и по другой причине, добавляет эксперт: у обеих партий мало или совсем нет внешнеполитического опыта. Левые с момента создания все время были в оппозиции, а АдГ впервые попала в федеральный парламент. Тогда как у двух других малых партий за последние 15 лет было по одному министру иностранных дел – Гидо Вестервелле у СвДП и Йошка Фишер у «Зеленых», напоминает эксперт.


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