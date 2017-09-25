закрыть
25 сентября 2017, понедельник, 15:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорус-олигарх объявлен в Монако персоной нон грата

8
  • 25.09.2017, 12:00
  • 6,344
Дмитрий Рыболовлев

Президент и владелец футбольного клуба «Монако» может покинуть карликовое княжество из-за коррупционного скандала.

Имя этнического белоруса Дмитрий Рыболовлева – миллиардера с классическим для бизнесмена 90-ых прошлым, президента футбольного клуба Монако, страстного коллекционера шедевров мирового искусства, – регулярно появляется в мировых СМИ, пишет «Салідарнасць».

На этот раз, по информации издания Journal du Dimanche, олигарх, вложивший в свой клуб около 300 миллионов евро, объявлен в Монако персоной нон грата.

Он обвиняется в подкупе чиновников и высокопоставленных полицейских. Соответствующее судебное разбирательство «против неназванного лица» в минувшую пятницу открыла прокуратура Монако.

Отношения с Рыболовлевым прекратили и высокопоставленные чиновники, и князь Монако Альбер II.

Обнародование информации о дружбе с российским миллиардером недавно привело к отставке местного министра юстиции Филиппа Нармино. По данным СМИ, бывшего министра даже взяли под стражу после того, как выяснилось, что он получал от Рыболовлева подарки и гостил в его швейцарской резиденции.

По данным СМИ, олигарх и его окружение оказывали сильное давление на следственные органы и полицию Монако с тем, чтобы направить в выгодное им русло следственные действия по тяжбе со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Последний продал Рыболовлеву порядка четырех десятков картин крупнейших художников по необоснованно завышенным ценам.

Сам олигарх в данный момент находится в отпуске в Лос-Анджелесе и пока неизвестно, вернется ли обратно. Ранее «калийный король» безуспешно пытался получить гражданство этого княжеств.


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!