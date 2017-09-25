Белорус-олигарх объявлен в Монако персоной нон грата 8 25.09.2017, 12:00

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Дмитрий Рыболовлев

Президент и владелец футбольного клуба «Монако» может покинуть карликовое княжество из-за коррупционного скандала.

Имя этнического белоруса Дмитрий Рыболовлева – миллиардера с классическим для бизнесмена 90-ых прошлым, президента футбольного клуба Монако, страстного коллекционера шедевров мирового искусства, – регулярно появляется в мировых СМИ, пишет «Салідарнасць».

На этот раз, по информации издания Journal du Dimanche, олигарх, вложивший в свой клуб около 300 миллионов евро, объявлен в Монако персоной нон грата.

Он обвиняется в подкупе чиновников и высокопоставленных полицейских. Соответствующее судебное разбирательство «против неназванного лица» в минувшую пятницу открыла прокуратура Монако.

Отношения с Рыболовлевым прекратили и высокопоставленные чиновники, и князь Монако Альбер II.

Обнародование информации о дружбе с российским миллиардером недавно привело к отставке местного министра юстиции Филиппа Нармино. По данным СМИ, бывшего министра даже взяли под стражу после того, как выяснилось, что он получал от Рыболовлева подарки и гостил в его швейцарской резиденции.

По данным СМИ, олигарх и его окружение оказывали сильное давление на следственные органы и полицию Монако с тем, чтобы направить в выгодное им русло следственные действия по тяжбе со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Последний продал Рыболовлеву порядка четырех десятков картин крупнейших художников по необоснованно завышенным ценам.

Сам олигарх в данный момент находится в отпуске в Лос-Анджелесе и пока неизвестно, вернется ли обратно. Ранее «калийный король» безуспешно пытался получить гражданство этого княжеств.