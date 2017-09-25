«Гордись своей историей, борись за свое!» 1 25.09.2017, 12:08

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Белорусы – нация со славным прошлым и достойным будущим.

«Радыё Свабода» опубликовало видеоролик, объясняющий, почему белорусы могут гордиться своей историей:

Белорусы – один из древнейших народов Европы.

Наши предки создали самое мощное государство Европы – ВКЛ.

Белорусы мастерски побеждали агрессоров – в 1410 году Тевтонский орден, в 1514 году Московское государство.

Белорусский язык – найдревнейший из славянских.

Первая конституция в Европе была написана по-белорусски (Статут ВКЛ 1588 года).

Белорусы достойно сражались с оккупантами (восстание Калиновского 1863 года и «Слуцкі збройны чын» 1920 года).

Белорусы возродили свою государственность в уставной грамоте БНР 25 марта 1918 года.

В 1991 году историческая символика стала государственной.

«Гордись своей историей, борись за свое!», - призывают авторы видео.