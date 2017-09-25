закрыть
25 сентября 2017, понедельник, 15:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Синоптики рассказали о погоде на неделю

3
  • 25.09.2017, 12:34
  • 4,377

В Беларуси будет без осадков, но с заморозками.

В последнюю рабочую неделю сентября сохранится антициклональный характер погоды, осадки маловероятны, но температурный фон будет постепенно понижаться. Во второй половине недели в отдельных районах Беларуси ожидаются ночные заморозки.

Об этом tut.by рассказала замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

Во вторник, 26 сентября, осадки не прогнозируются. Температура воздуха к утру понизится до +5…11 °С, в дневные часы воздух будет прогреваться, и максимальная температура воздуха во второй половине дня достигнет +15…21 °С.

27 сентября, в среду, также без осадков, но будет прохладнее: минимальная температура воздуха ночью опустится до +2…9 °С, максимальная температура днем составит +12…18 °С.

28 сентября, в четверг, существенных осадков по Беларуси не ожидается, но в страну будет поступать более прохладный и влажный воздух, так что ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха в утренние часы понизится до +2…7 °С, в отдельных районах ожидаются слабые заморозки до 0…-2 °С; максимальная температура днем не выше +9…16 °С.

В пятницу, 29 сентября, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +1…7 °С, местами прогнозируются заморозки до 0…-3 °С, максимальная температура днем +9…16 °С.


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!