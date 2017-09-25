закрыть
25 сентября 2017, понедельник, 15:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Это не поделка из желудей»: Белорусы создали промышленного робота

5
  • 25.09.2017, 13:31
  • 1,469

По словам создателя, запрограммировать белорусского робота может «и еж, и гуманитарий».

На создание робота PULSE от белорусского стартапа Rozum Robotics ушло полтора года, сегодня он готов и доступен для предзаказа. В течение одного месяца устройство можно будет протестировать бесплатно — и, если что-то пойдет не так, вернуть. Белорусская разработка стоит около 30 тысяч белорусских рублей в зависимости от модели, примерно на треть дешевле решений конкурентов. Почти все запчасти для кобота (collaborative robot) стартап тоже производит сам. Портал dev.by заглянул в мастерскую Rozum Robotics, которую основатель и СЕО Виктор Хаменок поначалу в шутку называл «лабораторией «Умелые ручки». Теперь это производственный бизнес со своим центром разработки.

До конца года команда планирует сделать около 20 роботов, а затем начать мелкосерийное производство по 10-15 штук в месяц.

Запрограммировать белорусского робота может и еж, и гуманитарий

На глазах у журналистов робот заходит в Google Chrome, открывает сайт Rozum Robotics и заказывает сам себя, нажав клавишу на сенсорном мониторе.

— Любому ежу и гуманитарию понятно, как программировать нашего робота, — объясняет Андрей Шаурко, перетаскивая на экране промышленного планшета зеленые блоки с интуитивно понятными командами вроде relax robot, add point, close gripper. Софт построен на базе Blockly, опенсорсной библиотеки для создания среды визуального программирования от Google. — Люди из фирм-конкурентов говорят: нам не хватает вашей простоты, у нас все over engineered. Это правда. Если посидеть пару недель с их софтом, можно космический корабль запрограммировать. Но мы ведь делаем роботов для людей, которые не хотят кодить, а хотят показать руками, чтобы робот повторил.

Если задать роботу маленький шаг (с точностью до десятой доли миллиметра), он сможет собрать, к примеру, мотор для самого себя. Всего в его конструкции таких сервомоторов 6 штук, они функционируют «как человеческие суставы».

На начальном этапе разработки софт иногда «вылетал», робот мог раскалиброваться (например, выполнять ту же программу, но в другой плоскости), но сегодня ПО стабильно, и робот больше не восстает против своих создателей. Управлять им можно с любого гаджета — включая умные часы.

— Мы первые, кто придумал, зачем это надо, — шутит Андрей. — Если вы начальник производства и поднимаетесь на 5-й этаж на собрание, не нужно тащить с собой планшет: на часы придет уведомление типа «эй, я закончил работу, подкинь деталей!» или «я наскочил на препятствие, подсоби».

Как оставить 10-летний бизнес и начать делать роботов

Когда программируешь с 5-го класса, а к 7-му успеваешь проглотить всю библиотеку фантастики разной степени научности, логично предпочесть «искусственный интеллект» остальным специальностям в БГУИР. Однако из-за описки на экзамене по математике Виктору Хаменку пришлось все-таки выбрать «специальность попроще». Зато описка обернулась знакомством с Олегом Борисевичем и созданием продуктовой ИТ-компании BelPrime: вообще-то хотели аутсорсить, но в нужный момент не нашли подходящий инструмент для продвижения сайта и решили «по-быстрому запилить». Спустя 10 лет этим продуктом пользовался каждый третий маркетолог в мире.

— Может, это был кризис среднего возраста — но в один прекрасный день я понял: софт для интернет-маркетинга это не то, чему хотелось бы посвятить всю свою жизнь. В конце концов, я мечтал о робототехнике с детства. Момент как раз подходящий: роботы скоро изменят человеческую жизнь, как ПК в 1980-1990-е. Есть смысл вскочить на эту лошадь и, если повезет, возглавить движение вперед. Плюс интересно работать там, где ты видишь результаты своего труда. «Железячные» продукты, в отличие от софта, можно не только увидеть, но и пощупать. Когда ты вдыхаешь в это железо жизнь (закачивая, например, прошивку) и видишь, как это железо оживает, то чуствуешь себя творцом. Это, правда, очень заряжает энергией.

Тогда его знания в робототехнике ограничивались в основном детскими фантазиями и франшизой «Терминатор». Первое время идея существовала в виде лаборатории «Умелые ручки», иронизирует Виктор, а в апреле 2016 года появился стартап Rozum Robotics.

Леонардо, который помог во всем разобраться

Леонардо, дебютный робот стартапа, распечатанный на 3D-принтере, сегодня пылится на верхней полке в мастерской, под потолком. Это уже «музейный экспонат», говорят стартаперы.

Такие, как Леонардо, скоро вытеснят художников-шаржистов из парков и курортных набережных: задачей робота было превратить фотографию человека в карандашный портрет на бумаге. Его оборудовали камерой, чтобы научить распознавать лица и писать с натуры. И, хотя трехлетние дети рисуют лучше Леонардо, смысл был не в производстве шедевров. На примере сложной задачи команда пыталась разобраться, что такое робот и как им управлять.

— Оказалось, есть две робототехники: любительская, с дешевыми решениями с Aliexpress, и промышленная. Леонардо — это пример любительской. Один мотор для Леонардо стоит 350 евро, их нужно было штук 10, и сперва нам казалось, что это дорого. Но выяснилось, что за эти деньги можно соорудить просто поделку из желудей и спичек и показать ее маме, — говорит Виктор. — Мотор для серьезного робота стоит около 5000 евро. В манипуляторе их 6 штук, а значит, только моторы обойдутся в 24000 евро. Это уже стоимость нового автомобиля в салоне. Слишком дорого, чтобы роботы массово проникали на заводы и в дома.

Почему стартап не доверяет китайцам и сам делает все запчасти

Сперва никто не собирался делать сервомоторы и другие «более глубокие» комплектующие: чипы, где много математики и сложных алгоритмов, или электродвигатели.

— Думали, купим запчасти у известных фирм, состыкуем, навесим свое ПО, завернем в красивую обертку и будем продавать. Ну зачем делать электродвигатели, если их куча китайцев делает? И вот я съездил в Китай, прошелся по фабрикам — не то. Их электродвигатели были бы в два раза больше, в два раза слабее и в четыре раза дороже, чем наш.

В итоге самый большой сервомотор от Rozum Robotics стоит $2500, маленький $1600. Решения конкурентов стартуют от $4000.

— Эти хитрые моторчики соединяются между собой одним общим проводом, именно поэтому они «дырявые», — Виктор объясняет, как устроены сервомоторы, «суставы» робота. — Провод можно воткнуть в компьютер и командовать: мотор №1, повернись на такой-то угол с такой-то скоростью и таким-то ускорением! И он с точностью 0,01 градуса повернется, куда нужно.

В роботе есть только одна запчасть, которую стартап покупает, — редуктор.

Поскольку «большую мощь удалось впихнуть в маленький корпус», белорусский кобот весит всего 8 кг — на 3 кг меньше ближайшего конкурента. Легче только 4-килограммовый канадский из углепластика. Средний вес кобота в промышленности — 20-25 кило.

Откуда вообще взялись роботы и кто их делает

Первые промышленные манипуляторы появились на заводах в 1960-х, им уже больше 50-ти лет. Они были очень сложными (на внедрение одного робота в производство могло уйти до полутора лет) и опасными для человека, из-за этого роботов приходилось прятать в «клетки», ячейки безопасности. В 2005 году у датской компании Universal Robots возникла идея с коботом: он дешев, безопасен и программируется методом тыка. Через 5 лет подтянулись робототехнические гиганты, на разработку своих коботов у них ушло еще по 5 лет — крупные концерны неповоротливы.

Сегодня основные производители коботов представлены 5 гигантами и 5 стартапами, буквально дышащими друг другу в спину: им в среднем по три года, они находятся в стадии прототипа или первых продаж. Каждые 2-3 месяца появляется 1-2 новых производителя, чаще всего азиатских. В следующие 10 лет рынок коботов может вырасти в 100 раз, говорят аналитики. Если рынок обычных роботов растет процентов на 5 в год, там все уже поделено, то юркие коботы проникают в новые ниши.

По некоторым прогнозам, коботы заберут больше половины рынка, оставив большим роботам тяжести вроде автомобильных кузовов: статистика говорит, что 80 процентов грузов на производстве весит до 3 кг.

Команда ищет специалистов, готовых разделить «эту страсть»

За полтора года команда Rozum Robotics выросла с 3 человек до 15. Если все пойдет по плану, до конца года штат увеличится до 20 человек, в следующем году — до 30.

— У нас работают и специалисты с 15-летним стажем в микроэлектронике, и, например, два студента-олимпиадника. Я познакомился с ними на робототехнической выставке и бесконечно доволен: они обгонят любого опытного чувака и в скорости, и в смекалке. Например, за несколько дней написали штуки, позволяющие при помощи джойстика совершать очень точные движения, до десятой доли миллиметра, — рассказывает Виктор.

Команду объединяет еще и общее видение того, как роботы изменят жизнь человека, считает СЕО: «Нам хотелось бы найти не просто талантливых людей, а тех, кто разделяет нашу страсть и тоже хотел бы помочь человечеству двигаться вперед. Если конкретно, очень пригодились бы хорошие аналитики с техническим мышлением, которые могут разложить систему на кубики — и сложить систему из кубиков».

Пока механизма опционов для команды не предусмотрено, но после старта продаж Виктор намерен предложить сотрудникам «интересную схему» (кажется, все-таки не ICO).

Вклинится ли Беларусь в робототехнический тренд

Пока что Беларусь — это территория, свободная от роботов, их тут можно пересчитать чуть ли не поштучно.

— Сегодня в мире на 10 000 работников приходится 69 роботов, в эти расчеты включены все части счета. В Южной Корее — 300, в Германии 250, в России — один. По Беларуси такой статистики нет. В общем, потенциал гигантский. У нас многие тешатся иллюзией, что можно нанять задешево рабочего, зачем покупать дорогущего робота? Фишка в том, что дешевая рабочая сила перестает быть конкурентным преимуществом. Угадайте, какой сегодня самый перспективный с точки зрения автоматизации производства рынок? Китай, который поднялся благодаря своей ставке на дешевую рабочую силу. Сегодня они понимают, что этот поезд уходит: Европа, Америка роботизируется. Зачем железки точить в Китае мозолистыми руками дешевых китайских рабочих, если можно поручить это коботу? Ему все равно, где их точить, в Китае или Америке.

Беларуси пора думать, как вклиниться в этот тренд, считают стартаперы. Весной они проехались по некоторым белорусским предприятиям, чтобы посмотреть, «где тут вообще роботов можно поставить».

— Мы видели предприятия, где 10 человек делает то, что может делать один. И видели филиалы иностранных заводов вроде Coca Cola, автоматизированные так, что носа не подточишь, вся фабрика — один большой робот. Бутылки сами «летают», заполняются сиропом. Хочется спросить: а где все? Ну и есть прослойка частных компаний, которые случайно купили роботов в комплекте какого-нибудь алюминиевого литья.

Некоторые белорусские производители сами приходили в мастерскую Rozum, чтобы протестировать свои кейсы в лабораторных условиях.

— Нас удивило, что есть белорусские компании, которые сами искали роботов. Например, в обувной промышленности. Там есть беда: большая текучка кадров в одной из рутинных операций — размазывании клея по подошве, никто не хочет это делать. А роботу все равно, как пахнет клей, ему не нужны специальные вытяжки, и он способен 1000 раз подряд нанести на подошву точно выверенную порцию клея одинаково хорошо, чтобы ничего не потекло и не отклеилось. Или вот производства, где нужно производить замеры в «фонящих» помещениях: сегодня они используют приспособления из дешевых моторов и палок.

У Rozum Robotics уже есть запросы из сельского хозяйства (теплицы без участия человека), медицины (исследования переломов при помощи ультразвуковых датчиков вместо рентгена), медиаиндустрии (движущаяся видеокамера) и обычного автолюбителя, который хочет оборудовать в гараже автомойку и «получать наутро чистую машину».

— Мы не особо рассчитываем на то, что раскачаются советские индустриальные гиганты или даже крупные 20-летние предприятия, они не будут покупать робота из-за хайпа. Скорее, надежда на «железячные» стартапы, особенно в областях, требующих высокой точности: лазеры, медтех. Они приходят и говорят: вот мы склеили прототип руками, намучались.

Кто распишется за робота в журнале по технике безопасности

«Медленный» 8-килограммовый робот не может навредить человеку, говорят стартаперы. Его максимальная скорость составляет чуть менее 2 м/с (он мог бы двигаться гораздо быстрее, если бы разработчики не выставили ограничения). Вдобавок PULSE оборудован интеллектуальной системой безопасности.

— В каждом моторе есть датчик, который «чувствует», с каким усилием поворачивается мотор. Плюс в таких устройствах всегда есть страховочные механизмы. В нашем роботе тоже есть специальная плата безопасности, которая следит за каждым мотором. В случае внештатной ситуации она останавливает робота и переводит систему в аварийный режим.

Кто будет расписываться за кобота в журнале по технике безопасности? «Сам распишется, не маленький», — говорит Виктор. Если серьезно, c роботами — как и с любым оборудованием: ответственность несет тот, кто его устанавливает и выступает последней точкой контакта. Первых роботов Rozum Robotis собираются продавать и устанавливать сами, в мире же продажи идут в основном через дилеров.

Боятся ли рабочие, что робот отнимет их кусок хлеба

Стартаперы подсчитали, что их робот окупится за 6 месяцев: на оплату труда рабочего в Европе работодатель тратит в среднем около 4000 евро «грязными», за полгода выходит 24000 евро, что уже больше стоимости кобота. Поскольку кобот вкалывает в три смены без перекуров, эту сумму можно умножать на три, считает Виктор Хаменок.

В регионе дешевой рабочей силы вроде Беларуси или России показатель окупаемости, конечно, будет другим.

Рабочие, по мнению команды, пока не понимают, «чего ожидать от этого робота».

— Тут наша миссия — рассказывать людям, что кобот принесет не безработицу, хаос и апокалипсис, а пользу, — считает Андрей Шаурко. — Он освободит их для более сложной и творческой работы, им больше не придется круглое носить, квадратное катать.

Сто лет назад около 90 процентов людей было занято в сельском хозяйстве, подчеркивает Виктор, — если бы не изобретение тракторов, сегодня команда Rozum занималась бы уборкой урожая.

А программистов тоже автоматизируют?

— ИT уже во всю автоматизируется, — рассуждает Виктор. — Взять, например, то же тестирование. Да, пока писать тест-кейсы приходится человеку, но вот прогонять их по кругу несколько раз в день, с этим алгоритмы справляются намного лучше человека. Когда роботы начнут програмировать за нас, я не знаю, но думаю, что среди программистов первые кандидаты на автоматизацию те, кто из кубиков-фреймворков лепят однотипные приложения. И в последнюю очередь автоматизируют тех, кто разрабатывает эти кубики-фреймворки.

Будущее настанет с минуты на минуту

Мы живем в удивительное время, считает Виктор: железо и софт (последние разработки в сфере искусственного интеллекта) скоро сольются воедино, и мы получим роботов, о которых читали в книжках. Будут ли это хорошие роботы или плохие, как опасается Илон Маск, трудно сказать, но человечество, скорей всего, как-нибудь выкрутится.

Офисный шкаф Rozum Robotics набит книгами по робототехнике и когнитивной психологии.

— Это мое хобби — наука о том, как развивается человеческий мозг, от мозга ребенка до мозга взрослого человека, — рассказывает Виктор Хаменок. — Как он учится видеть, слышать, читать, понимать, думать. Пытаясь изучать эти процессы, я думаю, как эти могут работать в случае с роботом. Уже сейчас наш робот оборудован камерой и играет с человеком в шашки, используя обучающуюся нейросеть. Мы научим его видеть и думать, таков план на 3-5 лет. Думаю, в конке концов мы будем создавать умных роботов, которые не просто делают что велено.


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!