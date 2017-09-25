В Skype произошел глобальный сбой 8 25.09.2017, 13:58

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Проблемы возникли и у белорусских пользователей.

Популярный мессенджер Skype снова работает с перебоями. Неполадку в работе мессенджера зафиксировал сайт Downdetector. Этот сбой стал уже третьим за последние месяцы.

По данным сервиса, сбои наблюдаются в Беларуси, России, Украине, Испании, Великобритании, США и Японии. Некоторые белорусские пользователи заметили, что не могут отправить сообщения и получить их.

Сервис переживает трудности уже не впервые в этом году. Прошлый глобальный сбой в работе Skype произошел в августе этого года, до этого он на несколько часов «падал» в июне.

А как у вас работает сегодня Skype? Ответы просьба оставлять в комментариях.