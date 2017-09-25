Доллар подорожал на первых торгах недели 25.09.2017, 14:05

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На валютных торгах 25 сентября белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0104 рубля (0,45%) и составил 2,3094 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0028 рубля (0,14%) и составил 1,9394 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0114 рубля (0,34%) и составил 3,3718 белорусского рубля за 100 российских.