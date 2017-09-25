закрыть
25 сентября 2017, понедельник, 15:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Чиж просит в долг у белорусов $1,5 миллиона

8
  • 25.09.2017, 14:19
  • 2,673
ФОТО: BLIZKO.BY

Магазины опального олигарха выпустили новые облигации.

Компания «Простормаркет» (сеть гипермаркетов ProStore) начала продажу двух новых выпусков корпоративных облигаций на 3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте компании, пишет tut.by.

Третий выпуск облигаций ProStore будет продаваться под фиксированную ставку 12% годовых, что на данный момент на 0,5 п.п. выше ставки рефинансирования. Объем эмиссии этого выпуска составляет 1 млн рублей.

Ставка дохода по облигациям четвертого выпуска — плавающая и равна ставке рефинансирования, или 11,5% годовых на данный момент. Объем эмиссии — 2 млн рублей.

Номинал одной облигации — 100 рублей. Срок обращения — 2 года.

Облигации могут приобрести в отделениях Белгазпромбанка как физические, так и юридические лица. Каждые три месяца по облигациям выплачивается купонный доход, а их держатели в случае необходимости могут заявить о досрочном обратном выкупе. Согласно белорусскому законодательству, доход, получаемый от корпоративных облигаций, не облагается налогом на прибыль для юрлиц и подоходным налогом для физлиц.

«Ставки по рублевым депозитам едва превышают уровень инфляции. А облигации ProStore позволяют заработать», — считает финансовый директор ритейлера Дмитрий Синюк.

Напомним, сеть ProStore дебютировала на долговом рынке в мае 2017 года — за рекордный срок разместила первые два выпуска рублевых облигаций на сумму 3 млн рублей.

«По выпуску бездокументарных облигаций наступил период выплаты купонного дохода, и обязательства перед держателями были исполнены полностью и в срок. Также прошел первый срок подачи заявок на обратный выкуп бумаг, но ни один из держателей не воспользовался такой возможностью», говорится в сообщении компании.

На сегодняшний день в Минске сеть представлена 5 гипермаркетами (в микрорайонах Малиновка, Чижовка, Шабаны, Каменная горка, Веснянка).

Как следует из проспекта эмисии, 50,01% акций «Простормаркета» принадлежит «Трайплу», 45,9% — кипрской «Эвалеско Холдингз Лимитед». За последний год компания осуществила несколько сделок (большинство из них — договоры займа), аффилированным лицом в которых значится Сергей Чиж, сын основного владельца «Трайпла» Юрия Чижа.

По данным компании, выручка 5 гипермаркетов «Простор» по итогам 2017 года составит 284,1 млн рублей. В 2016 году оборот был 207,7 млн рублей. «За 8 месяцев 2017 года розничный товарооборот сети вырос на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — констатировал Дмитрий Синюк.

В ближайшие 3 года выручка может увеличиться до 317 млн рублей. При этом чистая прибыль компании по итогам текущего года должна составить 914 тыс. рублей. Владельцы компании надеются, что в течение трех последующих лет этот показатель будет выше — от 1,3 млн до 5,1 млн рублей.

Основным риском в своей работе менеджмент ритейлера видит негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в Беларуси, которое может негативно отразиться на выручке «Простормаркета» и его прибыли.

Существенные риски связаны «с нехваткой профессиональных строительных подрядчиков» и исполнением компанией собственных налоговых обязательств, так как налоговые риски в Беларуси «существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой», говорится в проспекте эмиссии.

Объединение работников сети «Простор» в профсоюзы также может оказать влияние на финансовое положение и операционные результаты компании. В настоящее время большинство из 1,5 тысяч сотрудников ритейлера не входят ни в какие профсоюзы. «Если значительная часть сотрудников «Простормаркета» станет членами профсоюзов, это может оказать значительное влияние на затраты эмитента на зарплату и/или разрешение трудовых конфликтов, что окажет существенное негативное воздействие на финансовое положение и операционные результаты», говорится в документах.

Основные планы компании по развитию на 2017−2019 годы связаны с открытием гипермаркета «Восточный», общая площадь которого составит 10,7 тыс. кв. м. Повысить маржинальность сеть хочет за счет перехода от закупок у посредников к непосредственным производителям. «Диверсификация источников финансирования направлена на снижение инвестиционных и прочих рисков реализации проектов», говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году ритейлер столкнулся с рядом сложностей, на которые наложилось шестимесячное задержание Юрия Чижа. Однако в итоге ситуация разрешилась. Гипермаркеты «Простор» были проданы банкам и затем взяты в лизинг по договору финансовой аренды. Через эту операцию были реструктурированы финансовые долги сети и получены деньги для снижения образовавшейся просрочки перед поставщиками и нормализации поставок.


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!