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NaviBand записали белорусскую версию песни Стинга «Fields Of Gold»

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  • 25.09.2017, 14:30
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Музыканты давно мечтали спеть вместе с прославленным британцем.

Накануне концерта Стинга в Минске, который состоится 8 октября на сцене «Минск-Арены», белорусские участники Евровидения-2017 NaviBand записали белорусскую версию песни «Fields Of Gold» и выложили сегодня на свой канал в Youtube.

— Стинг — наш настоящий кумир и спеть с ним, на самом деле, наша мечта. Перед конкурсом Евровидения на вопросы про несбыточное желание говорили, что хотим спеть со Стингом. Ну и сейчас появился шанс: наш кумир приезжает в Минск, мы люди авантюрные и решили, почему бы не сделать несколько шагов к мечте и не написать ему таким образом. Верим в теорию шести рукопожатий, — прокомментировал солист NaviBand Артем Лукьяненко.

— Дорогой Стинг! Мы NaviBand из Беларуси. Спасибо Вам за музыку, которая вдохновляет нас с самого раннего возраста. Давно мечтаем спеть с Вами на одной сцене или просто встретиться. Мы надеемся, что Вы сможете увидеть это видео и наша мечта исполнится. Мы рады видеть Вас в Минске и с нетерпением ждем концерта 8 октября. До встречи! Надеемся, что Вам понравится белорусская версия легендарной песни «Fields Of Gold» — написали в своих социальных сетях NaviBand.

Напоминаем, Стинг выступит в Минске в рамках мирового турне ««57th & 9th». За свою более чем 40-летнюю карьеру на счету артиста более полусотни наград: 16 статуэток Grammy, 25 наград American Music Awards, MTV Music Awards, «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Кейт и Лео» и многие другие.

Стинг — командор ордена Британской империи, кавалер французского ордена «Искусств и литературы», а также обладатель почетной награды центра искусств имени Джона Кеннеди. Он трижды номинировался на Оскар в категории «Лучшая песня к фильму», а на «Алее Славы» в Голливуде есть возможность дотронуться до именной звезды певца.


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