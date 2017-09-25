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Рассерженные могилевчане вызвали местные власти «на ковер»

  • 25.09.2017, 14:35
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Иллюстрационное фото

Жители Могилева выставили требования властям.

21 сентября состоялось собрание уличного комитета жителей микрозоны ул. Подгорная. На собрание прибыли представители районных властей, которые отчитались о некоторых мерах, принятых по предыдущим обращениям и жалобам, пишет «Магілёўскі рэгіён». У могилевчан накопилось много претензий и замечаний к чиновникам, которые они высказали.

Вопросы во время встречи поднимались самого разного плана, начиная от личных проблем, замечаний по поводу школьных «поборов», заканчивая вечными и трудно решаемыми проблемами состояния дорог и проездов. Местами разговор переходил на горячие споры со взаимными упреками.

Несмотря на то, что на собрании не появились приглашенные туда представители дорожно-коммунальных служб и «депутат» горсовета, жители ул.Подгорной и ее окрестностей надеются, что их услышат.


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