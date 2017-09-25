Кадыров и Лукашенко нашли общий язык 25.09.2017, 14:44

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На встрече в Минске два вассала Кремля рассыпались во взаимных комплиментах.

Лукашенко встретился 25 сентября в Минске с Рамзаном Кадыровым - руководителем Чеченской республики, находящейся в составе России. Как передает БелТА, Лукашенко хвалил достижения Кадырова:

«Мы очень хорошо осведомлены о развитии Чеченской Республики, очень рады за это. Вы просто молодцы: подняли из руин, из пепла свой клочок земли, вселили уверенность в народ, - сказал Лукашенко. - Для нас Чеченская Республика - очень перспективный, авторитетный регион. Мы хотели бы не только сотрудничать с Грозным, но с вами вместе работать и на Кавказе, что касается экономических отношений. Мы спокойно можем там строить совместные предприятия, создавать совместные высокотехнологичные продукты, торговать в вашем регионе не только на юге, но и на севере».

Кадыров в свою очередь рассказал о «большом уважения среди жителей Кавказского региона к Лукашенко»:

«Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами. Потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали и чувствуем поддержку. На Кавказе вас очень сильно уважают, любят за вашу однозначную позицию. За то, что вы строите государство, защищаете интересы своего народа на высшем уровне. Нам не безразлична ваша страна. И наши страны давно связывают дружеские, братские отношения», - сказал Рамзан Кадыров.

«В республике как узнали, что я еду, все - молодые, старцы: «Батьке большой привет передайте! Мы всегда чувствуем поддержку, все его выступления слушаем». Поэтому я передаю вам привет от наших граждан - молодежи, старейшин. Они очень вас любят и уважают», - сказал Рамзан Кадыров.

Он также подчеркнул, что Чеченская республика - самый безопасный регион в России, где в полной мере победили терроризм. «Абсолютно спокойная территория, куда сегодня едут сотни тысяч туристов из Америки, Китая, Японии. Если вы приедете, это для нас будет самым большим праздником», - подчеркнул он.

Рамзан Кадыров заявил: что внимательно изучает экономику Беларуси. «Мы несколько лет изучаем экономику вашей страны. Наше правительство работает, есть взаимодействие. Уверен, что сегодняшняя встреча послужит не на словах, а на деле развитию наших отношений в экономическом, промышленном, сельскохозяйственном плане», - сказал глава Чечни.