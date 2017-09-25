Названы самые надежные автомобили старше пяти лет 1 25.09.2017, 14:59

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В опросе приняли участи более 33 тысяч автовладельцев.

Американское аналитическое агенство J.D. Power and Associates опубликовало результаты опроса, в которым участвовали 33 тысячи 560 автовладельцев США.

Респонденты должны были ответить на вопросы о наличии технических проблем в их автомобилях, возраст которых составляет 5 лет, сообщает daily-motor.ru.

Первое место в рейтинге надежности занял компактный итальянский хэтчбек Fiat 500. Кроме того, эта модель по версии журнала CAR Magazine была признана самой надежной машиной в сегменте ситикаров.

Вторым в этом ТОП-е назван премиальный седан Lexus ES. Автомобиль оснащается 3,5-литровым бензиновым мотором и автоматической трансмиссией.

Третье место по результатам опроса досталось американской модели Buick Verano, четвертое модели Honda Jazz/Fit, а пятое Mini Cooper.

В ТОП-10 также вошли: Chevrolet Malibu, Lexus GS, Chevrolet Camaro, Buick LaCrosse и Hyundai Santa Fe.