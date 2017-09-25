Белорусам и их западным соседям подложили «бомбу» 4 Андрей Липницкий

25.09.2017, 15:19

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Очередное дело по нарушениям международных обязательств, связанным со строительством Белорусской АЭС, ожидает своего решения.

И несмотря на то, что стране пока не рекомендовали приостановить работы на Островецкой площадке, первые негативные последствия для белорусского атомного проекта уже наступили.

Беларусь нарушила и не исправила

Беларусь была уличена в нарушении конвенций Орхусской и Эспоо ЕЭК ООН еще в 2014-м году, когда их органы признали многочисленные несоответствия процедурам консультаций с общественностью и затрагиваемыми странами. Решения, принятые на высоком уровне Встречами сторон этих конвенций, однако, были довольно мягкими и не упоминали ряда существенных моментов как-то начало строительства атомной электростанции до проведения консультаций с затрагиваемыми странами, без утвержденной проектной документации и так далее. Органы конвенций ограничились тогда лишь упоминаниями тех нарушений, которые были связаны с процедурами в рамках этих международных договоров, но их было достаточно много. Так Беларуси удалось нарушить сразу ряд пунктов обеих конвенций, эксперты привели в подтверждение этому многочисленные эпизоды.

На сегодняшний день решения органов обеих конвенций от 2014 года остаются в силе, а Беларусь - в состоянии неисполнения этих конвенций. Страна попыталась улучшить ситуацию отчасти выполнив выданные ей рекомендации, причем такие, которые никак не могут повлиять на ход строительства. Беларусь даже привела свое законодательство по общественным обсуждениям в некоторое соответствие с нормами Орхусской конвенции. Это, тем не менее, не помогло существенно повлиять на ситуацию - очередная Встреча сторон Орхусской конвенции 15 сентября этого года подтвердила, что Беларуси еще нужно поработать для соблюдения своих международных обязательств.

Примечательно, что по нарушениям процедур в связи со строительством Белорусской АЭС комитет по соблюдению Орхусской конвенции открыл уже третье дело - оно ожидает решения, которое, скорее всего будет не в пользу страны. Два предыдущих признавали нарушения, вплоть до преследования активистов, о которых Charter97.org уже писала. Хочет Беларусь или нет, ее атомный проект, реализуемый вне рамок закона, так или иначе - в центре международного внимания. И это понятно - проект, как минимум, трансграничный и весьма чувствительный для соседней Литвы, столица которой находится всего в 50 км.

Черного кобеля не отмоешь добела

Старания официального Минска по выполнению воли высшего руководства страны для международной легализации своего атомного проекта, об опасности которого много говорят независимые экологи и эксперты других стран, заслуживают того, чтобы о них упомянуть. Беларусь потратилась на приглашение миссии SEED МАГАТЭ, правда исключив оттуда рекомендованные Встречей сторон Эспоо компоненты по оценке выбора площадки и хода строительства. Беларусь даже пригласила к себе 7-ю Встречу сторон конвенции Эспоо, которая с треском провалила все решения по соблюдению в июне 2017 года. Беларусь проводила встречи с Литвой, чтобы убедить ее в якобы полном соответствии своей АЭС международным нормам. Чиновники старательно строчили отписки в международные организации, прикрывая немыслимые нарушения на стройке, лоббировали и продавливали, потратив на это немалые ресурсы.

И это в какой то момент смягчило ситуацию - европейское сообщество стало смотреть сквозь пальцы на бедственное положение вещей на стройке. Иногда, в случае совсем уж вопиющих ляпов, вроде удара корпуса реактора патрубком САОЗ о железобетонный столб, не забывая вспомнить, что Беларусь - не член ЕС и поэтом повлиять на ее атомный проект нет никакой возможности. У Беларуси в ЕС даже появились друзья, вроде Латвии, которые на международных встречах защищают ее позиции, выступая против более жестких формулировок и решений.

Сегодня от Беларуси никто, кроме независимой общественности, не требует остановить стройку для исправления допущенных нарушений. Наоборот, миссия SEED МАГАТЭ даже сделала вывод о том, что рекомендациями этой международной организации по сейсмической устойчивости площадки можно пренебречь. Они признали, что у Островецкой площадки этот показатель гораздо ниже рекомендуемого, но сочли, что вопросов к безопасности нет, так как экспериментальный и проблемный проект АЭС-2006 якобы рассчитан на такие низкие показатели.

Но проект Белорусской АЭС, нарушения при реализации которого закреплены в ряде документов, а об опасности говорят независимые эксперты (в заключении Общественной экологической экспертизы), многочисленные публикации и журналистские расследования, вряд ли удастся легализовать на международном уровне. Наоборот, несмотря на новых союзников и друзей, в отношении этого проекта могут быть задействованы отдельные экономические инструменты, как это сделала Литва. Принятые в этом году законы исключают попадание белорусской электроэнергии на литовский рынок и, через его каналы, в страны ЕС.

Следующей на очереди от этой электроэнергии откажется Польша. Одна только Латвия вместе с тощим белорусским энергетическим рынком, вряд ли закроют вопросы реализации энергии. Более того, в случае международной изоляции останется открытой вопрос энергетической безопасности Беларуси - теперь вся ее энергосистема будет подчинена “капризам” АЭС, претендующей на 30% долю генерации.

Для Росатома, разумеется, это не проблема - там умеют осваивать и большие бюджеты, к тому же, выданные в кредит. Эта организация взяла деньги из бюджета страны для строительства Балтийской АЭС под обещание: “бросим кабель по дну моря и будем продавать электроэнергию напрямую”. Обещание, как обычно, не выполнили, строительство заморозили.

Ждет ли такая же судьба Белорусскую АЭС? Пока не ясно, но для этого есть все необходимые условия, и дешевле было бы не достроить. Но здесь уже не Росатом принимает решения и даже не белорусское руководство, плотно сидящее на крючке у восточной соседки, а обязательства, которыми люди, подкладывающие бомбу белорусам и их западным соседям, пока не могут манкировать.

Андрей Липницкий, специально для Charter97.org