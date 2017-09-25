Сельчане в Могилевской области сами отремонтировали дорогу 4 25.09.2017, 15:31

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Проще возродить древнюю белорусскую традицию – толоку, чем ждать «милости» от чиновников.

Деревня Севостьяновичи находится в двадцати минутах езды от Могилева. Дачников и местных жителей тут примерно поровну. У многих есть автомобили. И главный враг этих автомобилей — дороги.

У Ильи Полонникова, координатора кампании «За дороги Могилева», в Севостьяновичах дача. Весной ему надоело разбивать свой автомобиль на ямах и ухабах, и он обратился к властям, чтобы они решили проблему, сообщает euroradio.fm.

«Двадцать лет назад тут впервые положили асфальт. Больше он никогда не ремонтировался. Когда горводоканал прокладывал коммуникации, улицу разрывали, после чего нормально передвигаться по ней стало сложно. От председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского узнали, что на ремонт местных и подъездных дорог выделяются средства. Мы подумали, почему бы нам этим не воспользоваться. Были переписки с начальником дорожного ремонтно-строительного управления №128 Александром Смирновым и гендиректором «Могилевоблдорстроя» Сергеем Новиковым. От них узнали, что основная проблема — это нехватка людей. На собрании деревни решили, что мы сами можем сделать ямочный ремонт. Предложили дорожникам, они согласились, обеспечив нам материалы и технику», — рассказал Полонников.

По словам активиста, в деревню в течении недели привезли тридцать тонн асфальтогранулята и такое же количество песчано-гравийной смеси. Около пятидесяти человек вызвались принять участие. В субботу, 23 сентября, люди трудились напротив своих домов.

По мнению Ильи Полонникова, пример Севостьяновичей показателен для других малых населенных пунктов:

«Своей целью я поставил показать людям из других мест, что проблемы решаемы своими усилиями. Лучше что-то делать, чем не делать ничего, даже если чиновники не шевелятся».

Местные считают, что ремонт долго не продержится и уже следующей весной раны в асфальте проявятся вновь.

Полонникова это нисколько не смущает:

«До весны лучше ездить не по ямам. А что нам мешает весной сделать еще один ямочный ремонт? А можно и вовсе сказать чиновникам, что вместо постоянного расхода материалов лучше один раз все заасфальтировать».

Вся работа заняла несколько часов. Погрузчик набирал в ковш смесь, высыпал на дорогу. Жильцы живо разносили черную и коричневую массу по наиболее проблемным местам, но ее не хватало.

«Чтобы полноценно сделать дорогу, нам нужно еще как минимум столько же», — высказались местные женщины.

Технику и материалы дорожники предоставили бесплатно, а людей у них не хватает.

В идеале Севостьяновичи мечтают об асфальте. Однако даже такой ремонт они считают успехом. В том числе и потому, что доказали другим — проблемы решать можно самим.