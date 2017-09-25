В День единства балтов костры зажгли по всей Беларуси 1 25.09.2017, 15:25

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В празднике впервые приняли участие и жители юга нашей страны.

Не первый год в Беларуси поддерживают традицию участвовать в праздновании даты, общей с литовцами и латышами, - Дня единства балтов, который отмечается 22 сентября. Этот день является государственным праздником в Литве и Латвии. Вечером этого дня зажигают костры на холмах и древних городищах.

В этот год костры запылали более чем в 200 местах, в том числе на трех десятках холмов вне территорий современных Литвы и Латвии – в том числе и в Беларуси, сообщили Charter97.org принимавшие участие в празднике читатели.

Карта огней на День единства балтов на этот раз расширилась и на юг Беларуси: костры зажгли у Гомеля, Пинска, Жабинки, Солигорска, Пружан. Традиционно активны – на севере Беларуси (Полоцк, Витебск, Лепель, Орша) и на северо-западе (Глубокое, Поставы, Вилейка, Сморгонь).

Были также зажжены огни в Твери, у Москвы, за Воронежом, в Житомере и около Белостока. Символично, это эти места отметили границы некогда огромной балтоязычной территории.