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Посольство Украины не рекомендует своим гражданам ездить в Россию через Беларусь

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  • 25.09.2017, 15:36
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Димписсия Украины призвала пересекать белорусско-российскую границу только авиационным транспортом.

Посольство Украины в Беларуси рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме как авиационным транспортом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства в «Фейсбуке».

Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусскую государственную границу, запретила ее пересечение гражданами третьих стран, кроме граждан России и Беларуси, в том числе членами дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, говорится в сообщении

Вместе с тем с 15 мая 2017 года российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь, а также тех, что возвращаются в обратном направлении.

В этой связи всем гражданам третьих стран, в том числе членам дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций рекомендуется для поездок по указанному маршруту пользоваться авиационным транспортом.

По информации Министерства иностранных дел Республики Беларусь, учитывая то, что между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, решение об установлении пунктов пропуска на белорусско-российском участке государственной границе не принимались, контроль на этом участке государственной границы Пограничной службой Республики Беларусь не производится, отмечается в заявлении посольства.

«В связи с этим, посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом», — отмечают дипломаты.


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