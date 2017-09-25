закрыть
25 сентября 2017, понедельник, 19:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Психиатр объяснил риторику Лукашенко

24
  • 25.09.2017, 15:50
  • 16,405
ФОТО: ДМИТРИЙ АЗАРОВ/«КОММЕРСАНТЪ»

В словарном запасе правителя очень мало умных фраз.

Слова «наклонить», «оторвать голову», «заставить» белорусам нередко приходится слышать из уст правителя. Корреспондент «Белсата» в Брюсселе Александр Силич пообщался с психиатром Сергеем Трифоновым о том, почему Лукашенко часто позволяет себе высказываться в таком стиле.

По мнению Сергей Трифонова, в словарном запасе Лукашенко очень мало умных слов:

«Раньше много говорили о том, что у Лукашенко мозаичная психопатия и другие психические отклонения. Сейчас народ начинает замечать, что с президентом что-то не то. Другой бы человек от стыда провалился, если бы услышали другие люди, а Лукашенко ничего».

Доктор говорит, что Лукашенко использует словосочетание «отрывать головы», так как это звучит просто и по-народному.

«Он это выучил как одно из первых выражений в жизни и у него отсутствует чувство стыда. Он не думает, что о нем подумают».

Лукашенко переносит свою манеру мыслей и действий на других людей, считает Сергей Трифонов.

«Люди начинают понимать, что действия власти не очень умные», — говорит доктор.

«О чем с ним будет говорить Ангела Меркель или Макрон? Им не о чем с ним говорить, и Лукашенко тоже. Может для него было бы за честь побывать в их компании, но для них это персона — ноль. Поэтому западные страны, где правят разумные люди — враги в принципе».


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается