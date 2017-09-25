Психиатр объяснил риторику Лукашенко 24 25.09.2017, 15:50

16,405

ФОТО: ДМИТРИЙ АЗАРОВ/«КОММЕРСАНТЪ»

В словарном запасе правителя очень мало умных фраз.

Слова «наклонить», «оторвать голову», «заставить» белорусам нередко приходится слышать из уст правителя. Корреспондент «Белсата» в Брюсселе Александр Силич пообщался с психиатром Сергеем Трифоновым о том, почему Лукашенко часто позволяет себе высказываться в таком стиле.

По мнению Сергей Трифонова, в словарном запасе Лукашенко очень мало умных слов:

«Раньше много говорили о том, что у Лукашенко мозаичная психопатия и другие психические отклонения. Сейчас народ начинает замечать, что с президентом что-то не то. Другой бы человек от стыда провалился, если бы услышали другие люди, а Лукашенко ничего».

Доктор говорит, что Лукашенко использует словосочетание «отрывать головы», так как это звучит просто и по-народному.

«Он это выучил как одно из первых выражений в жизни и у него отсутствует чувство стыда. Он не думает, что о нем подумают».

Лукашенко переносит свою манеру мыслей и действий на других людей, считает Сергей Трифонов.

«Люди начинают понимать, что действия власти не очень умные», — говорит доктор.

«О чем с ним будет говорить Ангела Меркель или Макрон? Им не о чем с ним говорить, и Лукашенко тоже. Может для него было бы за честь побывать в их компании, но для них это персона — ноль. Поэтому западные страны, где правят разумные люди — враги в принципе».