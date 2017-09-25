Должников по «коммуналке» запишут в «неблагополучные семьи»? 19 25.09.2017, 15:51

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Коммунальщики начали рассылать по школам сведения о семьях-должниках.

В нескольких школах Кобрина на общих собраниях прозвучало необычное предупреждение: постарайтесь вовремя оплачивать коммунальные услуги, чтобы семью не поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении (СОП), пишет «Вечерний Брест».

До сих пор главной страшилкой для должников по «коммуналке» было отключение от всех благ цивилизации и последующее выселение с квадратных метров. На кого-то это действовало отрезвляюще, и задолженность всеми правдами и неправдами погашалась. А кому-то и лишение крыши над головой нипочем. А вот сюрприз с возможным попаданием на контроль органов опеки и попечения удался на славу. Перепуганные и в такой же мере возмущенные родители, не получив вразумительных ответов на общешкольных собраниях, свои вопросы адресовали корреспонденту «Вечерки».

- Сразу же оговорюсь – наша семья всегда за коммунальные услуги расплачивается в срок. Но сам факт, что на школу «повесили» контроль за должниками, приводит в шок. На собрании нам сказали буквально следующее: «Это не инициатива школы, нам сказали, что мы будем посещать те семьи наших учащихся, которые имеют долги за ЖКУ... Мы вас просто предупреждаем, что подобные финансовые проблемы чреваты тем, что семью могут поставить на учет как находящуюся в СОП…» Кто именно школе указал – умолчали. И каким образом директор, завуч, социальный педагог будут узнавать о должниках, тоже не сообщили, - рассказывает кобринчанин Олег Владимирович.

Примерно в тех же выражениях, по словам работницы одного из предприятий районного центра, огласили информацию о СОПе и на производственном собрании. Так что волна обсуждений на тему долгов захватила горожан не на шутку.

- Может быть, в законодательстве произошли изменения и «жировка» стала одним из важных пунктов при решении – быть на учете или не быть? – уточняем в местном социально-педагогическом центре, который курирует работу учреждений образования с неблагополучными семьями.

Ничего подобного. Оказывается, еще в 2007 году вышел приказ Минобразования № 270 о совершенствовании работы с детьми, находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в государственной защите. А к этому приказу имеется приложение № 1, где перечислены показатели неблагополучия семьи. В числе социально-экономических указан и такой – «задолженность (более 6 месяцев) перед жилищно-коммунальными службами по квартирной плате и коммунальным платежам». То ли в школах и на производственном собрании выступающие упустили ключевую фразу «более 6 месяцев», то ли слушатели были невнимательны.

Директор же Кобринского ЖКХ Сергей Елец на вопрос корреспондента «Вечерки» о долгах и «соповских» семьях сказал так: «Я сейчас точно не скажу – из школ или еще откуда, но к нам приходят бумаги с запросами по коммунальным задолженностям. И мы даем такие списки…»

Школам никаких указаний по учету должников из отдела образования, спорта и туризма Кобринского райисполкома не давали. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по учебно-воспитательной работе Степан Гучик.

- Мы не делаем подобных запросов в ЖКХ, но получаем от них информацию, где указывается фамилия учащегося, адрес его прописки и сумма задолженности за коммунальные услуги. Нередко в них и те семьи, у которых задолженность не превышает 2 месяцев… У нас есть банк данных по семьям, состоящим на учете СОП. Проверить, есть ли среди них должники, легко. Но эти семьи постоянно в поле зрения специалистов, и коммунальные долги – не самый важный показатель. Хотя, согласитесь, если родители не платят больше полугода за услуги, это уже говорит о финансовом неблагополучии семьи. Скорее всего, у нее нет средств и на содержание ребенка. Но вы правильно заметили, в рассказах родителей упущена значимая фраза о сроке задолженности, - пояснил Степан Степанович.

- Значит - перестраховались в школах?

- Может, и не зря, - заметил собеседник на том конце телефонного провода.

Так или иначе, но в документах, касающихся порядка выявления несовершеннолетних, нуждающихся в госзащите, финансовые проблемы не обойдены вниманием. И по «коммуналке», как ни крути, лучше не числиться в злостных неплательщиках. Кстати, если вы часто обращаетесь в социальные службы и благотворительные организации с просьбой о материальной помощи и поддержке, это тоже станет причиной для соответствующих служб обратить внимание на вашу семью.