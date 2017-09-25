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Ученые рассказали, как египтяне строили пирамиду Хеопса

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  • 25.09.2017, 16:01
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Египтологи заявили, что все тайны вокруг древних усыпальниц раскрыты.

Ученые знают все способы, которые использовали древние египтяне, чтобы перевозить многотонные каменные блоки с юга на север страны к месту строительства великих пирамид Гизы, сообщил в интервью арабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" знаменитый египетский ученый-археолог и бывший глава Министерства по делам древностей Египта Захи Хавас, пишет ria.ru.

Накануне газета Daily Mail опубликовала статью, в которой утверждается, что группа археологов с помощью древнего папируса раскрыла тайну строительства пирамид. Сообщается, что в документе подробно изложен способ, который египтяне использовали более 4600 лет назад для доставки тяжелых гранитных и известняковых блоков на большие расстояния (более 800 километров: из Асуана на юге Египта в Гизу для строительства большой пирамиды Хеопса). В папирусе, в частности, рассказывается, что для транспортировки применялись специальные строительные водные каналы.

По словам Хаваса, в этом "открытии" нет ничего нового.

"Транспортировка осуществлялась из специального порта в месте разработки камня в Асуане на деревянных лодках, которые двигались по Нилу, а затем по строительным каналам вплоть до специально устроенного порта рядом с пирамидами", — сказал он.

Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы находится на западном берегу реки Нил под Каиром. Комплексу более 4,5 тысячи лет, он состоит из трех великих пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина.


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