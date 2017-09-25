В Минске находится российский спецназ 5 25.09.2017, 16:06

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В Беларусь прибыло отделение специального назначения воздушно-десантных войск России.

Подразделение отдельного соединения специального назначения Воздушно-десантных войск РФ прибыло в нашу страну для участия в двустороннем тактико-специальном учении, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Количество российских военных не называется. Отмечается, что учение пройдет на одном из полигонов Вооруженных сил Беларуси. В нем будет отрабатываться взаимодействие российского спецназа и бойцов сил специальных операций белорусской армии.

Подготовка к учению будет проходить с 25 сентября до 8 октября.