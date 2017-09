Белорусские лампочки-«жуки» cнова получили международное признание 1 25.09.2017, 16:13

Арт-проект Ангелины Писчиковой получил приз на конкурсе в Барселоне.

В субботу, 23 сентября, в Барселоне на церемонии награждения премии в области дизайна упаковки Pentawards 2017 отметили три белорусские работы, пишет marketing.by.

Ангелина Писчикова, которая ранее получила в Каннах «Серебряного льва», выиграла платиновую награду в категории BEST OF THE OTHER MARKETS CATEGORY за свою работу для CS Lights Bulbs.

Кроме Ангелины на конкурсе отметились брендинговое агентство Fabula Branding и брендинговая компания Public Group. Fabula Branding выиграло «бронзу» в категории «Напитки» за дизайн упаковки кофе Amato.

Public Group завоевала «бронзу» за концепцию упаковки молока в категории «Концепция упаковки».