Белорусские лампочки-«жуки» cнова получили международное признание

Белорусские лампочки-«жуки» cнова получили международное признание1
- 25.09.2017, 16:13
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Арт-проект Ангелины Писчиковой получил приз на конкурсе в Барселоне.
В субботу, 23 сентября, в Барселоне на церемонии награждения премии в области дизайна упаковки Pentawards 2017 отметили три белорусские работы, пишет marketing.by.
Ангелина Писчикова, которая ранее получила в Каннах «Серебряного льва», выиграла платиновую награду в категории BEST OF THE OTHER MARKETS CATEGORY за свою работу для CS Lights Bulbs.
Кроме Ангелины на конкурсе отметились брендинговое агентство Fabula Branding и брендинговая компания Public Group. Fabula Branding выиграло «бронзу» в категории «Напитки» за дизайн упаковки кофе Amato.
Public Group завоевала «бронзу» за концепцию упаковки молока в категории «Концепция упаковки».