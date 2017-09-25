ООН: Россия нарушает права человека в оккупированном Крыму 2 25.09.2017, 16:21

1,623

Международная общественность потребовала от РФ прекратить репрессии на оккупированном полуострове.

В Организации Объединенных Наций констатировали ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 25 сентября, пишет "Гордон".

"Ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась в условиях российской оккупации", – отмечает пресс-служба УВКПЧ.

Подчеркивается, что после замены украинских законов на российские пострадали все жители Крыма, при этом десятки тысяч крымчан пострадали из-за получения российского гражданства.

"Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и, по крайней мере, одна внесудебная казнь", – сказано в докладе.

В ООН заявили, что в Крыму имеют место нарушения международного гуманитарного права и прав человека.

В докладе содержится 20 рекомендаций правительству России с призывами соблюдать обязательства как оккупационным властям, поддерживать права человека и эффективно расследовать преступления – пытки, похищения и убийства с участием сотрудников сил безопасности и "самообороны Крыма".

"Неспособность расследовать в судебном порядке эти действия и обеспечить отчетность лишает жертвы надлежащего средства правовой защиты и усиливает безнаказанность, что потенциально поощряет продолжение совершения нарушений прав человека", – сказано в докладе.

Также отмечается, что сотни заключенных и задержанных до суда были переданы в Российскую Федерацию, несмотря на то, что такая практика строго запрещена международным гуманитарным правом.

Среди таких заключенных – украинский кинорежиссер Олег Сенцов, арестованный в Симферополе в мае 2014 года и отправленный в РФ в том же месяце, до того, как его осудили и посадили в тюрьму строгого режима в Сибири.

Пострадавшими были противники референдума о присоединении Крыма к РФ в марте 2014 года, а также журналисты, блогеры, активисты гражданского общества и сторонники Меджлиса крымскотатарского народа, который был объявлен в РФ экстремистской организацией. Под предлогом борьбы с экстремизмом власти Российской Федерации в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов крымскотатарской общины, отмечают в ООН.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, анонсируя обнародование доклада ООН, заявил, что в нем будут опубликованы факты преступлений России в Крыму. По его словам, данный доклад – важный шаг во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о нарушении прав человека на оккупированном полуострове.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.ё