Видеофакт: В Бобруйске в конце сентября зацвела сирень 4 25.09.2017, 16:42

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Сирень в Беларуси обычно зацветает в мае.

В Бобруйске в конце сентября зацвела сирень. Видео нетипичного для осени события поделилась бобруйчанка в соцсети, уточнив, что запечатлела цветущую сирень ее подруга, пишет tut.by.

«Вторая весна. Сняла моя подруга в Авиагородке», — подписала видео Ольга Чижонок в соцсети.

Во время съемки автор видео отмечает, что в данный момент на календаре 22 сентября. Сирень в Беларуси обычно зацветает в мае.

В начале сентября в Бобруйске во второй раз зацвела яблоня. А в Лунинецком районе сейчас созревает второй урожай клубники.