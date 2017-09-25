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Барановичская швея: За одежду и обувь платит муж, из моего дохода я разве что носки купить могу

  • 25.09.2017, 17:19
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Фото: Reuters

Жительница Барановичей рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая работает швеей на частном предприятии, рассказала intex-press.by, почему не использует возможность зарабатывать больше, где покупает продукты и на чем экономит, чтобы летом отправиться к морю.

Привлекает график работы

Швеей я работаю чуть больше четырех лет, а раньше трудилась продавцом на рынке. Зимой мерзнуть приходилось постоянно. С рынка ушла, как только узнала о своей беременности.

Так что в декретный отпуск я уходила в статусе безработной. Когда сыну было почти три года и пришла пора подыскивать работу, я узнала о своей второй беременности, поэтому к вопросу о трудоустройстве вернулась, когда три года исполнялось уже младшему ребенку. О том, чтобы снова идти торговать на рынок, не могло быть и речи. Уже во время беременности мне начали «аукаться» все дни, проведенные на морозе.

Как-то увидела объявление о наборе швей и пошла на собеседование. Меня сразу приняли на работу ученицей, а спустя три месяца присвоили первый разряд. Работаем мы пять дней в неделю, с восьми утра до половины пятого вечера. Перерыв на обед – полчаса.

У нас на предприятии есть швеи, которые зарабатывают по $350, но для этого они приходят на работу к шести утра и строчат на швейных машинках до семи вечера. Они приходят домой, ложатся и отдыхают. А у меня дети еще маленькие, младшего из сада нужно забирать, со старшим уроки делать, ужин для семьи готовить. Так что я работаю по нашему официальному графику.

Меньше пены

Ежемесячно зарабатываю 420 рублей ($210). Это примерно треть от нашего общего с мужем заработка. Как только получаю зарплату, сразу оплачиваю коммунальные услуги, интернет и детский сад. На это уходит 150 рублей. Примерно 30 рублей каждый месяц я трачу на бытовую химию и моющие средства для всей семьи. Раньше больше денег я тратила на уход за собой: покупала дорогой импортный шампунь, много средств для дополнительного ухода за волосами, кремы и разные маски для лица. Теперь вся моя косметика только белорусских производителей. Кроме того, сократился ассортимент товаров, которые перекочевывали с полок магазинов в мою ванную комнату. Например, если раньше принимала ванну с пеной, мылась гелем для душа, то сейчас просто наполняю ванну водой и моюсь мылом. Вот и все.

Раньше для каждой поверхности в ванной, туалете и на кухне я покупала отдельное чистящее средство. Теперь и на этом экономлю. Чем, например, отличается поверхность унитаза от раковины в ванной? Ничем. И одно, и другое – керамика. Так зачем тратить в два раза больше денег, покупая разные чистящие средства?

Без мяса и красоты никак

В моей семье трое мужчин, двое из них активно растут и развиваются, поэтому кормить их нужно сытно и полноценно. Мой девиз – каким бы ни было материальное положение, на еде для детей не экономить. Да и о муже забывать не стоит, все же он – основной кормилец в семье. Так что практически вся оставшаяся часть моей зарплаты уходит на продукты. Мы редко закупаемся по-крупному, хотя многие знакомые убеждают меня, что это очень удобно. Раз в месяц затарились мясом, рыбой, а потом только готовить успевай. Но я пока еще такой способ не пробовала. В магазин захожу каждый день после работы. Ежедневно у нас на столе блюда из мяса, рыбы, курицы. Полуфабрикаты не покупаем: это и дороже, и вредно для здоровья, особенно детского. Обязательно стараюсь давать детям молочные продукты, а вот сладостей много не покупаем, больше фруктов. Ну, а уж если сильно вкусненького запросят, предпочитаю сама что-то испечь. Овощи практически не покупаем: наши родители живут в деревне и снабжают нас плодами своего труда в огороде.

Сама стараюсь питаться попроще, предпочитаю потратить деньги на парикмахерскую, куда хожу каждый месяц: крашу волосы, делаю маникюр, летом – еще и педикюр. Ежемесячно на это трачу 40 рублей. Постоянно покупаю себе проездной на автобус. Машина у нас есть, но на ней на работу ездит муж.

Вместо одежды – ремонт в квартире

Одежду и обувь для детей в нашей семье покупаю только я, но платит за это муж. Из моего дохода я разве что носки и белье им купить могу, и то не каждый месяц. Если бы не зарплата супруга, с трудом могу представить, как бы я могла вообще что-то купить детям. От чистого сердца жаль тех женщин, которые вынуждены в одиночку растить детей. Сейчас это, как никогда, сложно.

Мой дядя часто ездит за границу, иногда просим его оттуда что-то привезти. Там дешевле. Одеваем детей обычно на рынке, только обувь покупаем отечественную и качественную. Особенно зимнюю. Ноги надо держать в тепле. Младшему тоже стараемся новую покупать: после старшего обувь обычно далеко «не товарного» вида.

А вот свой с мужем гардероб мы обновляем крайне редко, договорились лучше копить деньги на ремонт в квартире и поездку на море следующим летом. Завели себе правило: кровь из носа, а каждый месяц надо отложить 200 рублей. Пока получается.

Раза два в месяц мы стараемся выбраться в город погулять с детьми, в кафе посидеть или в развлекательный центр заглянуть. Конечно, провести время вместе с семьей можно и дома, но очень уж хочется, чтобы сыновья запомнили свое детство.


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