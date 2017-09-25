Фотофакт: Дубровенская «показуха» от местных чиновников 2 25.09.2017, 17:12

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Местная власть в очередной раз решала только свои проблемы.

В Дубровно в связи с подготовкой города к проведению областного праздника «Дожинки» проведено благоустройства центра города. Улица Никандровой располагается в центре и является главной дорогой, пишет сайт ucpb.org.

Разметка на дороге, пешеходные переходы, элементы принудительного снижения скорости «лежачий полицейский» установлены только в центре города до профессионального государственного лицея по ул. Никандровой 31 А.

Однако, если мы пройдем дальше по ул. Никандровой, где располагаются частные дома, то увидим ужасную и небезопасную дорогу, где нет ни одного обозначенного пешеходного перехода, который должен обозначаться дорожными знаками или дорожной разметкой. А ведь это въезд в город, автотранспорт движется с большой скоростью, но даже знаки на ограничение скорости не установлены. Жителям приходится переходить дорогу с большой осторожностью, стараясь не попасть под колеса автотранспорта. А на улице проживают как люди пожилого возраста, так и молодые семьи с маленькими детьми, которые часто перебегают проезжую часть дороги.

Местная власть в очередной раз решала только свои проблемы, благоустраивали центр города, навели «показуху», а остальные – живите, как хотите.

Жители ул. Никандровой собрали подписи под обращением, чтобы по ул. Никандровой, в районе частной застройки, для обеспечения безопасного проживания были обозначены пешеходные переходы, установлены элементы принудительного снижения скорости транспортных средств «лежачий полицейский». В начале сентября обращение отправили председателю райисполкома города Дубровно, до проведения областного праздника «Дожинки» остается неделя, а воз ныне там. Ни ответа, ни обеспечения безопасного перехода улицы. Придется жителям ул. Никандровой идти с челобитной к руководству области, которое приедет на праздник.

Вот фото ул. Никандровой в центре города

А вот продолжение ул. Никандровой