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Минчанка потребовала от чиновников белорусскоязычную группу в садике для своих детей

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  • 25.09.2017, 17:50
Александра Боярина с дочерью Яней

Чиновники обиделись и прекратили с ней переписку.

Для детей архитектора и дизайнера Александры Бояриной не нашлось ни одной белорусскоязычной группы в садике на весь Ленинский район Минска.

Об этом женщина рассказала в беседе с Еврорадио.

- Хотелось отдать детей ближе к дому, в своем районе. Я обратилась в администрацию своего района письменно, чтобы просто узнать есть ли группы в моем районе. Мне ответили, что нет. Получается, что на весь район нет групп ни в садике ни в яслях, где бы дети учились по-белорусски, рассказала Александра Боярина.

Сейчас Александра сама занимается дома с детьми: ее дочери Яне 2,5 года, сыну Карусю — три месяца. Александра дважды обращалась в администрацию района, но получала отписки. Теперь чиновники прекратили с ней переписку.


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