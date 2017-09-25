Безвизовый режим хотят продлить до 10 дней, а китайцам - до месяца 1 25.09.2017, 18:04

Фото с сайта tourradar.com

В Беларуси рассматривают вариант увеличения срока безвизового режима до десяти суток вместо пяти.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма, который курирует туристическую отрасль, рассказал, что в Беларуси рассматривают вариант увеличения срока безвизового режима до десяти суток вместо пяти, сообщает БелТА.

— Работа идет. Нас не устраивают пять суток. Особенно это касается медицинского, спортивного туризма. Этого времени мало. Но это был пилотный проект, он связан с безопасностью, потому что в туризме это очень важно. Сейчас, когда система безопасности обкатана, ведем речь об увеличении количества дней до десяти. Надеюсь, к Европейским играм (2019 год. — Прим.) это получится, — сказал он.

Ранее, в августе этого года, первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Виталий Наумчик во время прямой линии рассказал tut.by, что иностранцы смогут находиться в Беларуси без регистрации десять дней, а не пять, как сейчас. Соответствующие изменения в законе о правовом положении иностранцев в Беларуси ориентировочно вступят в силу в декабре 2018 года — январе 2019 года.

По словам Михаила Портного, безвизовым режимом для въезда в Беларусь уже воспользовались 52 тысячи туристов. При этом прорабатывается вариант распространить безвиз на въезд не только через Национальный аэропорт Минск. А гражданам Китая хотят разрешить 30-дневный безвизовый въезд.

Напомним, что пятидневный безвизовый режим заработал в Беларуси в феврале 2017 года для граждан из 80 стран. В Минспорта и туризма говорили, что он должен в основном заинтересовать гостей из стран Балтии, Польши, Германии и Великобритании.

В 2016 году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Августовский канал, Гродно и Гродненский район, в 2015 году — Беловежскую пущу.

По статистике Белстата, за 2015 год Беларусь посетило 276 260 организованных туристов и экскурсантов, в 2016 году — 217 398. При этом в прошлом году больше всего гостей приехало из России (171 100), Польши (7 992) и Литвы (5 846). Иностранцев, которые приезжают самостоятельно, белорусская туристическая статистика пока не учитывает.