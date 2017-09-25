Белорус-олигарх из Монако: Объявление меня персоной нон-грата? Это вымысел 25.09.2017, 18:15

Дмитрий Рыболовлев

Президент и владелец футбольного клуба «Монако» опроверг информацию французских СМИ.

Ранее французские СМИ сообщили, что правители Монако попросили бизнесмена дистанцироваться от княжеского двора. Его якобы подозревают в причастности к коррупционному скандалу.

Экс-владелец «Уралкалия« Дмитрий Рыболовлев считает сообщения о том, что он якобы объявлен в Монако персоной нон-грата, «чистым вымыслом». Об этом миллиардер заявил в комментарии для Forbes, переданном через представителя. Он подчеркнул, что продолжит работу над тем, чтобы принадлежащий ФК «Монако» добивался успехов.

Накануне, 24 сентября, французское издание Le Journal du Dimanche сообщило, что Рыболовлев объявлен персоной нон-грата при княжеском дворе Монако, и ему рекомендовано держаться от княжеских особ «на расстоянии». В публикации говорится, что, с одной стороны, сложившаяся ситуация позволит князю Альберту разгрузить «авгиевы конюшни», а с другой — поставит под угрозу положение ФК «Монако». Миллиардер приобрел клуб в 2011 году и с того момента больше €300 млн. В 2017 году «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции.

«Что касается слухов в СМИ вокруг моего имени — это чистый вымысел, цель которого — заставить забыть, что мы заявили уголовным властям о грандиозном мошенничестве в размере почти на €1 млрд (речь идет о суде против арт-дилера Ива Бувье. — Прим.). Расследование продолжается и прояснит сложившуюся ситуацию», — заявил бизнесмен Forbes. Он добавил, что попытки повлиять на правосудие с помощью манипуляций в средствах массовой информации «напрасны». «Я по-прежнему спокоен и доверяю работе судей, которые подтвердят грубейший характер обвинений, выдвинутых против нас», — отметил Рыболовлев.

Советник бизнесмена Сергей Черницын пояснил, что Рыболовлев не ожидал, что его обвинения в адрес Ива Бувье вызовут столь агрессивную реакцию рынка. «Против него в прессе была развернута бесстыдная кампания, которая в равной степени затронула его семью и его адвокатов», — заключил он.

В январе 2015 года Рыболовлев подал на арт-дилера жалобу: предприниматель считает, что Бувье, которого Рыболовлев считал своим агентом, обманул его, заставив переплатить около $1 млрд. В феврале 2015 года Бувье был арестован в Монако, но через несколько дней был выпущен под залог €10 млн. Сам дилер вину не признает: он говорит, что продавал миллиардеру произведения искусства за ту стоимость, которую тот был готов заплатить.