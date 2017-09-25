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Дизайнер Артемий Лебедев отлинчевал минские остановки

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  • 25.09.2017, 18:22
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Фото: the-village.me

Известный российский дизайнер написал рецензию на новые остановочные пункты в Минске.

На сайте российского дизайнера Артемия Лебедева появилась рецензия на новые павильоны остановочных пунктов, которые недавно разместили в микрорайоне «Новая Боровая». У навесов есть солнечные батареи и USB-зарядки, пишет the-village.me.

Артемий выдал такую рецензию:

«В целом — выглядит очень недурно. Но есть пара недостатков. Во-первых, выбор профнастила для кровли принижает все попытки поднять эстетику на высокий уровень к **. Во-вторых, остановка представляет собой стеклянный карман. Может, в Минске ветер всегда дует только с одной стороны и от нее как раз защитились? Не думаю. Скорее всего, половину времени на остановке невозможно будет находиться, люди будут стоять снаружи, чтобы спрятаться от ветра. А во время дождя будет ** и снаружи, и внутри».

Комментаторы добавляют: «Урны, похоже, на территории постсоветского пространства так и не появятся никогда. Так и будут мусор кидать под ноги, забивая карман остановки».


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