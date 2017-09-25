КНДР обвинила США в объявлении войны 42 25.09.2017, 19:12

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В КНДР заявили о праве сбивать стратегические бомбардировщики США, даже когда те находятся вне ее воздушного пространства.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что вооруженные силы Северной Кореи имеют право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже когда те находятся вне ее воздушного пространства, передает Reuters.

«Раз США объявили войну нашей стране, у нас будет полное право принимать ответные меры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже когда они находятся вне воздушных границ нашей страны», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в МИД КНДР обвинили США в развязывании войны.