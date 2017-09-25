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Фотофакт: В Ивановском районе из колодца вытаскивали коня

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  • 25.09.2017, 19:17
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Фото: 112.by

Конь зашел на закрытый сверху досками колодец и провалился.

В Ивановском районе из заброшенного колодца вытаскивали коня. Происшествие случилось утром 24 сентября. Колодец был закрыт сверху досками, но когда на них зашел конь, они сломались, и животное упало в воду на глубину 5 метров, информирует пресс-служба МЧС Брестской области.

Сотрудники МЧС и сотрудники местного сельхозпредприятия провели целую спецоперацию с использованием мотопомпы и автопогрузчиков. Из колодца откачали воду, вокруг раскопали землю и его частично разобрали. После этого коня удалось поднять на поверхность. Животное получило незначительные травмы.

Фото: 112.by

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