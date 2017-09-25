БАТЭ готовит на матч с «Арсеналом» масштабный перфоманс 4 25.09.2017, 19:37

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Фото: Еврорадио

Для этого борисовский клуб призывает болельщиков прийти на стадион за 10 минут до начала матча.

БАТЭ готовит на матч группового раунда футбольной Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» масштабный перфоманс. Для этого футбольный клуб призывает болельщиков прийти раньше и занять свои места за десять минут до начала игры. Она пройдет в четверг, 28 сентября, начало в 20 часов.

Пресс-служба БАТЭ отмечает, что на каждом сиденье будет находиться полиэтиленовый лист желтого или синего цвета. В определенный момент его нужно будет поднять над головой. Предполагается, что перфоманс охватит все трибуны «Борисов-Арены».