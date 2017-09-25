Партия Макрона проиграла на выборах в Сенат 4 25.09.2017, 20:03

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Эммануэль Макрон

ФОТО: AFP

В ходе частичных выборов в верхнюю палату французского парламента консерваторы усилили свои позиции.

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Республика на марше" потерпела поражение на частичных выборах в верхнюю палату парламента страны - Cенат, передает “Немецкая волна”.

В ходе голосования в воскресенье, 24 сентября, решалась судьба 171 из 348 депутатских мест. По законодательству, половина состава Сената обновляется каждые три года путем непрямого голосования. В непрямых выборах участвовали более 76 тысяч должностных лиц, включая членов Национального собрания (нижней палаты парламента), мэров и членов муниципальных советов.

Консерваторы усилили свои позиции

"Республика на марше" потеряла одно место и теперь представлена в верхней палате лишь восемью сенаторами. Перед выборами она рассчитывала как минимум на 50 мандатов.

Консервативная партия "Республиканцы" получила в Сенате в общей сложности 159 мест, ранее у нее было 142 места. На втором месте осталась Французская социалистическая партия. Потеряв пять мандатов, социалисты сохранили в Сенате своего 81 представителя.

Выборы отразили разочарование Макроном

По сравнению с нижней палатой, Сенат играет лишь второстепенную роль в вопросах законодательства. Последнее слово здесь принадлежит депутатам нижней палаты, которые могут преодолеть вотум Сената.

Выборы в Сенат продемонстрировали растущее разочарование французов реформами Макрона. В частности, многие местные чиновники были недовольны планами президента сократить бюджеты местных властей.