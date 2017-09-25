Белорус хотел ввезти в Польшу почти 10 тысяч пачек сигарет 7 25.09.2017, 20:15

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Контрабанду обнаружили польские таможенники на польско-белорусском пограничном переходе в Кузнице.

9,5 тысяч пачек сигарет пытался провезти в Польшу 43-летний водитель белорусского грузовика.

Табачную контрабанду обнаружили польские таможенники на польско-белорусском пограничном переходе в Кузнице, передает «Радыё Рацыя».

В ходе досмотра грузовика, который, на первый взгляд, казался пустым, оказалось, что в переделанном полу скрыты белорусские сигареты. Приблизительная рыночная стоимость табачной контрабанды составляет более 120 тысяч злотых.

Заведено уголовное дело. Белорусу грозит большой штраф.