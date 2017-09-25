закрыть
25 сентября 2017, понедельник, 22:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорус хотел ввезти в Польшу почти 10 тысяч пачек сигарет

7
  • 25.09.2017, 20:15
  • 4,553
Архивное фото EPA

Контрабанду обнаружили польские таможенники на польско-белорусском пограничном переходе в Кузнице.

9,5 тысяч пачек сигарет пытался провезти в Польшу 43-летний водитель белорусского грузовика.

Табачную контрабанду обнаружили польские таможенники на польско-белорусском пограничном переходе в Кузнице, передает «Радыё Рацыя».

В ходе досмотра грузовика, который, на первый взгляд, казался пустым, оказалось, что в переделанном полу скрыты белорусские сигареты. Приблизительная рыночная стоимость табачной контрабанды составляет более 120 тысяч злотых.

Заведено уголовное дело. Белорусу грозит большой штраф.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается