Минское «Динамо» победило «Югру» 3 25.09.2017, 20:25

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«Зубры» сумели вырвать победу на последних секундах у клуба из Ханты-Мансийска.

Минское «Динамо» продолжило выездную серию чемпионата Континентальной хоккейной лиги матчем в Ханты-Мансийске, где вырвало победу у «Югры», забросив решающую шайбу на последней минуте третьего периода.

«Югра» — «Динамо-Минск» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

«Югра»: Проскуряков (59.30); Неколенко — Лекомцев (капитан), Савинайнен — Макаров — Скачков; Штайнох — Витасек, Варфоломеев — Шипов — Пестушко; Угольников — Перетягин, Анкудинов — Майоров — Булянский; Моня — Курьянов — Королев; Меляков.

«Динамо-Минск»: Энрот (39.58−40.00); Граньяни — Денисов (капитан), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Лисовец, Павлович — Ковыршин — Матерухин; Шинкевич — Хенкель, Лингле — Кулаков — Степанов; Шарангович — Волков — Китаров; Знахаренко, Д.Буйницкий.

Шайбы: 0:1 — Д. Буйницкий (Китаров, 28.51), 1:1 — Савинайнен (Скачков, Лекомцев, 35.29, в большинстве), 1:2 — Ковыршин (Матерухин, Фонтэйн, 59.10).