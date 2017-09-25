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Референдум курдов в Ираке: явка составила 78%

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  • 25.09.2017, 22:00
Фото: Reuters

Явка на референдуме о независимости Курдистана составила 5,2 миллиона человек.

Явка на референдуме о независимости курдов на севере Ирака составила 78%, сообщает Reuters со ссылкой на местную радиостанцию.

Отмечается, что высокая явка (5,2 млн человек) на голосовании зафиксирована вопреки давлению со стороны Багдада, угроз от Турции и Ирана, а также международных предупреждений об угрозе еще большего регионального конфликта.

По данным СМИ, большинство проголосовали за независимость Курдистана от Ирака.

Подсчет голосов уже стартовал, результаты будут объявлены в течение 72 часов.

Ранее сегодня сообщалось, что парламент Ирака принял резолюцию с требованием ввести войска в районы, контролируемые курдами, в связи с проведением референдума о независимости Курдистана.


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