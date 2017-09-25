Максу Коржу разрешили въезд в Украину 25.09.2017, 22:13

Макс Корж

Фото: kp.by

Белорусский певец сразу же запланировал масштабный концерт в Киеве.

На странице певца в Инстаграм появилась информация о том, что с Макса Коржа снят запрет на въезд в Украину, передает kp.by.

«Особо на правосудие я никогда не рассчитывал, но не мог сидеть сложа руки. Не знаю зачем СБУ приняла это решение, у них была вся власть не делать этого, но я совсем не против такой «амнистии». Не смотря на то, что я из Беларусi в Украине люди меня знают не первый год, я никогда умышленно не представлял никакой угрозы безопасности этой страны, наоборот всегда со всей душой и сейчас желаю скорейшего мира и благополучия. Но поскольку теперь мне снова можно въезжать в Украину, народ точно не поймет если я не сделаю большой концерт в Киеве, тем более мы все знаем что это будет эпичный движ!» – написал 25 сентября Макс Корж (Прим. – орфография и пунктуация автора сохранены).

Под радостным постов в Инстаграм Корж опубликовал не только афишу киевского концерта, но и официальный ответ украинской СБУ. Фото: соцсети.

Новость лайкнули свыше 12 тысяч фанатов Коржа, а украинские поклонники артиста стали приглашать его с «движем» в Харьков, Винницу, Львов и другие города. Под запретом в Украине Макс Корж был более 1,5 года.