Дипломат с парабеллумом 1 Алексей Мельников, kasparov.ru

25.09.2017, 22:29

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Алексей Мельников

Деградация российской дипломатической службы продолжается.

Сегодня заместитель министра иностранных дел РФ С.А. Рябков сообщил: "Не исключаем, что часть средств накануне выборов Вашингтон попытается направить на поддержку протестных акций (в России)".

И неожиданно добавил, что к подобным акциям, если они будут, следует подойти "в прямом смысле слова во всеоружии".

С равным основанием можно сказать, например, что "мы не исключаем", что С.А. Рябков – насильник и убийца. Рассказать об этом публично. Не представить доказательств. Да их, верно, и нет? Но почему же стоит "исключать" на будущее?

Это именно то, что накануне выборов делает своим заявлением С.А. Рябков.

К чему это? Для чего выдумывать "сплетни в виде версий? Заместителю министра? И здесь же угрожать применением оружия? Без всяких на то оснований.

Мы все в нашей стране заинтересованы, чтобы выборы Президента прошли мирно, чтобы все желающие принять в них участие, были к ним допущены.

Единственная угроза свободным выбора в России выражению воли граждан – это российское начальство, а не "Вашингтон". Печальный опыт всех предыдущих выборов в нашей стране это доказывает.

Задача дипломатии – помогать пониманию между народами. Заменять язык оружия языком переговоров. Способствовать снижению напряжённости.

Это возможно даже и при нынешних российских властях. Хотя бы в ограниченной форме. По крайней мере, не делая неумных заявлений.

Но на Смоленской площади в Москве, похоже, другое мнение. Там публично распространяют сплетни и публично предлагают браться за оружие.

Сплетня в портупее.

Алексей Мельников, kasparov.ru