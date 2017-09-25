Британцы хотят второй референдум по Brexit 25.09.2017, 22:45

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Проведение второго референдума по Brexit поддерживают 51% британцев.

Чуть более половины британцев (51%) поддерживают проведение второго референдума о Brexit, свидетельствуют результаты опроса издания Politico и компании Greenberg Quinlan Rosner Research.

Согласно исследованию, 39% опрошенных считают, что второй референдум проводить не следует, остальные респонденты затруднились ответить, пишет «Слово и Дело».

На вопрос, движется ли Британия в правильном направлении, 52% британцев ответили отрицательно, 30% — положительно. 47% опрошенных сказали, что смотрят в будущее после выхода страны из ЕС с обеспокоенностью. Еще 46% отметили, что ожидают Brexit с надеждой. Опрос проводился 11-13 сентября. В нем приняли участие более 1,2 тысячи человек, уточняет издание.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме 23 июня 2016 года.