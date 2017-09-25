закрыть
26 сентября 2017, вторник, 1:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Британцы хотят второй референдум по Brexit

  • 25.09.2017, 22:45
  • 1,124

Проведение второго референдума по Brexit поддерживают 51% британцев.

Чуть более половины британцев (51%) поддерживают проведение второго референдума о Brexit, свидетельствуют результаты опроса издания Politico и компании Greenberg Quinlan Rosner Research.

Согласно исследованию, 39% опрошенных считают, что второй референдум проводить не следует, остальные респонденты затруднились ответить, пишет «Слово и Дело».

На вопрос, движется ли Британия в правильном направлении, 52% британцев ответили отрицательно, 30% — положительно. 47% опрошенных сказали, что смотрят в будущее после выхода страны из ЕС с обеспокоенностью. Еще 46% отметили, что ожидают Brexit с надеждой. Опрос проводился 11-13 сентября. В нем приняли участие более 1,2 тысячи человек, уточняет издание.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме 23 июня 2016 года.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается