Жительница Могилева собирает бутылки, чтобы заплатить за квартиру 4 25.09.2017, 22:50

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Тамара Новикова

Тамаре Новиковой не хватает денег даже на еду.

55-летняя жительница Могилева Тамара Новикова собирает макулатуру и бутылки, чтобы заплатить за квартиру и купить еду.

После тяжелой болезни женщина пошла на биржу труда. Ее направляли за мизерные деньги перебирать овощи, убирать мусор в лесопарках. Теперь она собирает вторсырье и мечтает просто дожить до пенсии.

Видео опубликовало «Радыё Свабода» в «Фейсбуке».