Жительница Могилева собирает бутылки, чтобы заплатить за квартиру

Жительница Могилева собирает бутылки, чтобы заплатить за квартиру4
- 25.09.2017, 22:50
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Тамаре Новиковой не хватает денег даже на еду.
55-летняя жительница Могилева Тамара Новикова собирает макулатуру и бутылки, чтобы заплатить за квартиру и купить еду.
После тяжелой болезни женщина пошла на биржу труда. Ее направляли за мизерные деньги перебирать овощи, убирать мусор в лесопарках. Теперь она собирает вторсырье и мечтает просто дожить до пенсии.
Видео опубликовало «Радыё Свабода» в «Фейсбуке».