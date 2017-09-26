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Минчанка все-таки нашла парня с помощью наклейки на авто

  • 26.09.2017, 7:40
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Станут ли они мужем и женой – пока неизвестно.

Ранее сайт Charter97.org писал о минчанах Виталине и Алексее, которые ищут пару с помощью наклеек на автомобиле. Оказалось, что у Виталины уже есть бойфренд, а вот объявление Алексея никто не воспринимает всерьез.

В поисках счастья в личной жизни 39-летняя Виталина наклеила на свой Alfa Romeo объявление «Ищу мужа». Минчанка рассказала CityDog.by, что каждый день ей звонят и приглашают на свидания. Меньше чем через месяц у нее появился бойфренд, но в ЗАГС они не спешат:

– Предложение руки и сердца не поступало. На сегодняшний момент у меня есть молодой человек и больше мне пока ничего не нужно, – ответила Виталина.

А вот Алексею пока что не очень везет, потому что никто не воспринимает его поиски жены всерьез. Но парень не отчаивается и продолжает ездить с наклейкой «Ищу жену, а маме невестку».

– Звонить звонили, и даже как-то было более 20 звонков, но ничего больше, как-то не сложилось. В основном, девушки, которые звонили, думали, что это шутка и не воспринимали все серьезно. Только с одной мы встретились, но ничего так и не получилось. Мне больше ничего не остается, как надеяться, что я смогу все-таки найти таким образом девушку и тем более жену, – говорит Алексей.


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