Курды в Ираке провели референдум о независимости 26.09.2017, 7:49

Официальные результаты объявят сегодня, в главном городе иракского Курдистана введен комендантский час.

Власти Киркука – главного города иракского Курдистана – объявили комендантский час с момента окончания прошедшего в понедельник референдума. Накануне референдума, в воскресенье, глава полуавтономного курдского региона на северо-востоке Ирака Масуд Барзани заявил, что "Независимость позволит не повторять трагедии прошлого. Партнерство с Багдадом оказалось неудачным, и мы к нему не вернемся" (цитата по агентству Reuters в переводе "Голоса Америки").

Объявление официальных результатов референдума ожидается во вторник. Ожидается, что большинство избирателей выскажутся за отделение от Ирака. Лидеры Курдистана неоднократно повторяли, что не следует ожидать немедленного "развода" с Багдадом - предстоит долгий переговорный процесс.

На прошлой неделе в интервью персидской службе "Голоса Америки" Барзани заявил, что после референдума курдские власти начнут переговоры с правительством Ирака о разделе природных ресурсов и установлении сроков провозглашения независимости. Переходный период продлится от одного года до двух лет, считает Масуд Барзани.

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади выпустил распоряжение о том, чтобы курдский регион передал Багдаду контроль над пограничными постами и аэропортами. Абади призвал другие страны не покупать курдскую нефть.

Власти Ирана и Турции высказались против референдума о независимости, опасаясь, что это может дать толчок сепаратизму среди местных курдов.

Соединенные Штаты выступили против референдума, заявив, что в настоящее время такой шаг курдских лидеров, отвлек бы внимание от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".