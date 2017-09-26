закрыть
26 сентября 2017, вторник, 7:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Курды в Ираке провели референдум о независимости

  • 26.09.2017, 7:49

Официальные результаты объявят сегодня, в главном городе иракского Курдистана введен комендантский час.

Власти Киркука – главного города иракского Курдистана – объявили комендантский час с момента окончания прошедшего в понедельник референдума. Накануне референдума, в воскресенье, глава полуавтономного курдского региона на северо-востоке Ирака Масуд Барзани заявил, что "Независимость позволит не повторять трагедии прошлого. Партнерство с Багдадом оказалось неудачным, и мы к нему не вернемся" (цитата по агентству Reuters в переводе "Голоса Америки").

Объявление официальных результатов референдума ожидается во вторник. Ожидается, что большинство избирателей выскажутся за отделение от Ирака. Лидеры Курдистана неоднократно повторяли, что не следует ожидать немедленного "развода" с Багдадом - предстоит долгий переговорный процесс.

На прошлой неделе в интервью персидской службе "Голоса Америки" Барзани заявил, что после референдума курдские власти начнут переговоры с правительством Ирака о разделе природных ресурсов и установлении сроков провозглашения независимости. Переходный период продлится от одного года до двух лет, считает Масуд Барзани.

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади выпустил распоряжение о том, чтобы курдский регион передал Багдаду контроль над пограничными постами и аэропортами. Абади призвал другие страны не покупать курдскую нефть.

Власти Ирана и Турции высказались против референдума о независимости, опасаясь, что это может дать толчок сепаратизму среди местных курдов.

Соединенные Штаты выступили против референдума, заявив, что в настоящее время такой шаг курдских лидеров, отвлек бы внимание от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается