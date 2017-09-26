«Мы – народ»: Белорусов призвали на Площадь 21 октября 26.09.2017, 7:59

1,732

Доказать свое право быть источником власти в стране можно на Марше рассерженных белорусов 2.0.

Белорусский Национальный Конгресс напомнил, что, согласно Конституции, верховной властью в стране является белорусский народ. Призывы выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0 под лозунгом «Мы – народ» появились в социальных сетях.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов 2.0 начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади в Минске.