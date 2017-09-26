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В центре Москвы авто с правительственными номерами сбило инспектора ГАИ

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  • 26.09.2017, 8:10
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«Мерседес» ехал со скоростью 120 километров в час, у полицейского не было шансов.

В центре Москвы на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара «Мерседес» с правительственными номерами «АМР» насмерть сбил сотрудника столичной ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, сбивший полицейского автомобиль ехал на высокой скорости и совершил наезд на полицейского, который от полученных травм скончался на месте.

«Сотрудники полиции ГИБДД скрутили с машины, участвовавшей в ДТП, передние и задние номера серии АМР», — сообщил источник.

По его данным, это номера закреплены за Федеральной службой безопасности, однако пока неизвестно, кому принадлежит машина в настоящее время.

Издание gazeta.ru приводит подробности инцидента: «Инцидент произошел около 22.30 в районе пересечения магистрали с Садовым кольцом. После столкновения неизвестный демонтировал с Mercedes S-класса оба номерных знака А896МР97. По некоторым данным, элитная иномарка в момент столкновения двигалась по разделительной полосе.

На место аварии прибыли большое количество экипажей ДПС, прессы, а также высокопоставленные представители силовых ведомств».

По предварительной информации, «Мерседес» ехал по разделительной полосе. РЕН ТВ сообщает, что его скорость составляла около 120 километров в час.

Между тем телеграм-канал Mash сообщает, что автомобиль закреплен за воинской частью 44710, спецгаражом.


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