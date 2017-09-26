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«Мне нравится белорусский своей мелодичностью»

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  • 26.09.2017, 8:20
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Россияне откровенно рассказали о том, нужно ли учить белорусский язык, если живешь в Минске.

Надо ли россиянам знать белорусский, чтобы выжить в стране, и как они к нему относятся – журналисты citydog.by спросили у самих россиян.

ИРИНА

литератор, журналистка

«В ТРАСЯНКЕ ЕСТЬ СВОЯ ПРЕЛЕСТЬ: ПОЛУЧАЕТСЯ НА РЕДКОСТЬ ЖИВАЯ РЕЧЬ»

– Я живу в Беларуси уже 7 лет и заметила, что обычно это норма, когда человек говорит по-русски, а ему отвечают по-белорусски, и наоборот. По-моему, в стране с двумя государственными языками эта ситуация вполне гармонична и никого не смущает. Языки родственные, поэтому мне многое интуитивно понятно, а если значение особо заковыристого слова не знаю, то не стесняюсь спросить или заглянуть в словарь.

Белорусский язык очень мелодичный, певучий, само построение фраз мне невероятно нравится. Несколько фраз по-белорусски могу произнести, но затягивает трасянка. В ней, кстати, есть своя прелесть: получается на редкость живая речь. На белорусском мне проще писать, чем говорить, но на слух понимаю практически на сто процентов.

Как и в любом языке, в белорусском есть своя безэквивалентная лексика – очаровательные емкие словечки. Они меня восхищают, некоторые в моей речи прописались уже навсегда. Впрочем, я легко заимствую слова из любых славянских языков, так как в школе учила чешский и болгарский.

Думаю, если человек, который получил гражданство в Беларуси, знает хотя бы один государственный язык, этого достаточно. Для большинства речевые навыки все-таки не главное, они требуются людям определенных профессий. Не так важно, знают ли пекарь или столяр какой-либо язык: они не болтают – они работают.

Меня больше беспокоит то, что белорусы отказываются от своих народных инструментов: дудок, жалеек и окарин. Например, в Минске есть только один класс в одной единственной музыкальной школе, где эти инструменты можно освоить. Плачевная ситуация и с народными танцами, а я белорусский танец нахожу безумно красивым. Возможно, кто-то со мной поспорит, но культура не ограничивается мовай, драниками и вышиванкой.

ТАТЬЯНА

студентка

«А МОЖНО ПО-РУССКИ?»

– Я переехала в Беларусь в 2011 году. За несколько месяцев до этого уже бывала в Минске и сразу влюбилась в этот город! В новой школе моим классным руководителем стала учительница белорусского языка. Именно благодаря ей я и полюбила мову. Помню, на самом первом уроке нас попросили открыть сшыткі, а я сижу и в ус не дую. Марина Владимировна спрашивает: «Таццяна, дзе твой сшытак?», – а я улыбаюсь, глазами хлопаю и шепчу: «А можно по-русски?».

Со временем мой словарный запас рос, мне даже доверили вести вечер белорусского языка. К этому мероприятию я подошла очень ответственно. Было интересно изучать мову. Иногда я даже просила друзей разговаривать со мной по-белорусски.

Для меня не было в новинку сочетание «дз», фрикативные звуки, так как я с Брянщины, а это область на границе с Беларусью. Непривычной была интонация речи. Она похожа на волну. Белорусы будто пропевают предложения, не обращая внимания на пунктуацию. Ближе к точке интонация, вместо того чтобы понизиться, вдруг стремится вверх. Но со временем и этот барьер стерся. Теперь, бывая в России, мне непривычно слышать в речи четкость повышения и понижения тона.

Мне стыдно, что я недостаточно хорошо владею белорусским языком. Но я обязательно это исправлю! Сейчас я учусь на филологическом факультете, и белорусский у нас начинается со следующего семестра.

ИЛЬЯ

звукооператор и звукорежиссер

«ЯЗЫК ТАКОЙ КРАСИВЫЙ И МЕЛОДИЧНЫЙ. ЖАЛЬ, ЧТО ПОСТЕПЕННО УХОДИТ ИЗ ОБИХОДА»

– В Беларуси бывал очень много раз, в ближайшее время планирую к вам переехать. Трудностей, связанных с языковым барьером, здесь никогда не испытывал. Правда, я не сразу начал понимать диктора в общественном транспорте, некоторые вывески и указатели. Но я быстро освоился, наловчился. Сейчас более или менее владею белорусским языком: понимаю хорошо, но разговорная практика отсутствует. Читать на нем могу, но мой акцент ужасен. Мне бы очень хотелось выучить белорусский, этот язык такой красивый и мелодичный. Жаль, что он постепенно уходит из обихода.

Я считаю, что каждый гражданин страны должен владеть своим родным языком. Необязательно использовать его в повседневной речи, это уже дело каждого, но важно знать хотя бы минимально. Мне кажется, одна из проблем в том, что кроме чисто белорусского языка, у вас есть трасянка и тарашкевица. Иногда одно и то же слово может иметь несколько вариантов написания: сцяг – сьцяг, Мінск – Менск. Как я понял, оппозиционеры используют тарашкевицу, из-за чего возникает много споров.

Думаю, язык стоит в первую очередь воспринимать как средство коммуникации, поэтому положительно отношусь к двуязычию в Беларуси. Ведь именно благодаря этому мы и понимаем друг друга. Если кому-то удобно говорить на русском – пожалуйста, калі па-беларуску – таксама калі ласка.

ВИКТОРИЯ

студентка

«ДВУЯЗЫЧИЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗВИВАТЬ ЯЗЫКОВОЙ КОНФЛИКТ»

– Я переехала в Беларусь в 2010 году и испытывала большие трудности на уроках белорусского в школе, так как мне пришлось изучать язык с нуля. Сейчас я немного владею мовай, могу понять, что говорят люди. Конечно, нужно уважать традиции и обычаи страны, в которой живешь. Но так как я не сталкиваюсь тут с языковым барьером, то и углубляться в изучение белорусского языка не собираюсь. Хотя мне нравится белорусский своей мелодичностью и некоторой простотой в орфографии. Однако, по сравнению с русским, в нем меньше синонимов, поэтому в школе мне не всегда хватало слов при написании сочинений.

Я считаю, что наличие в Беларуси двух государственных языков объединяет людей, не позволяет развить языковой конфликт. Но в то же время меня огорчает, что крайне мало белорусов разговаривают на родном языке.


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