Неизвестная сторона Ангелы Меркель 7 Матс Ларссон, expressen.se

26.09.2017, 8:34

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Фото: AP TT NYHETSBYRÅN

Ангела Меркель живет так же, как стремится управлять Германией.

На табличке домофона на входной двери написано лишь «Проф. д-р Зауэр».

Но за ней скрывается самая могущественная женщина в мире.

Ангела Меркель живет так же, как стремится управлять Германией.

Непритязательно и немногословно.

Еще четыре года с фрау Мекель. При условии, что ей удастся сбить новую коалицию, конечно: результат выборов стал разочарованием как для ее ХДС, так и для ее партнера по правительству, социал-демократической СДПГ.

На самом деле уже много недель, или даже месяцев назад было ясно, что немецкие выборы закончатся тем, что Ангела Меркель и ее ХДС наберут больше всего голосов. Мы живем в беспокойном мире, но немецкая экономика несется вперед, пыхтя, словно паровоз, и для многих немцев Ангела Меркель стала надежным выбором.

Есть даже такие, кто считает Меркель главной надеждой свободного мира — сейчас, когда в США правит Дональд Трамп. Сама же она такие разговоры не жалует.

«Миленькие мои, не ждите, что она будет спасать мир», — сказал давний друг Меркель, бывший немецкий посол в Израиле Шимон Штайн (Shimon Stein) журналу Vogue.

«Это слишком большой груз для одного человека».

Особенно для дочери священника, родившейся в ГДР, которая не любит распространяться о своей позиции. Несмотря на то, что Ангела Меркель правит Германией уже двенадцать лет — и сейчас, получается, с очень большой вероятностью будет править еще четыре года — ее личность все равно остается загадкой для многих.

Супруг — очень квалифицированный химик

Во что же она на самом деле верит? Как она видит будущее? Ее способность долго размышлять и поворачивать проблему то так, то этак, прежде чем принять решение, даже стало причиной возникновения немецкого глагола: zu merkeln — «мерклить».

Человек, который, возможно, мог бы немного приоткрыть завесу тайны над тем, кто такая на самом деле Ангела Меркель — это ее муж, Иоахим Зауэр (Joachim Sauer). Это его имя написано на табличке домофона у квартиры в центральном Берлине, где они оба живут уже много лет.

Это совершенно обычный подъезд жилого дома напротив знаменитого Пергамского музея в Берлине. Конечно, его охраняет полицейский, но в остальном ничто не указывает на то, что здесь живет канцлер Германии.

Ее муж Иоахим Зауэр — у них нет общих детей, но у него есть два сына от предыдущего брака — успешный и очень квалифицированный химик. Он профессор в старом и престижном Берлинском университете Гумбольдта.

Но он абсолютно точно ничего не скажет о своей жене. Да и о себе самом тоже.

«Я ничем не интересен для общественности», — сказал он.

Но он много значит для Ангелы Меркель как частного лица. Именно к себе домой, в эту квартиру она возвращается каждый вечер, когда не в поездках, и именно для Иоахима Зауэра она готовит свое коронное блюдо.

«Картофельный суп и бифштекс с оливками», — рассказала она телеканалу RTL в редком интервью 2009 года, — «Я очень хорошо готовлю».

«Мы можем молчать вместе»

Эти двое встретились в 1980-х годах, и у обоих были за плечами неудачные браки (кстати, «Меркель» — это фамилия первого мужа Ангелы). Они поженились в 1998 году, а свадьба была настолько непритязательна, что на нее не были приглашены даже родители или братья с сестрами.

Но Иоахим Зауэр играет большую и важную роль в ее жизни:

«Я лучше отменю три встречи, чем буду рисковать своими отношениями», — рассказала она Херлинде Кёльбль (Herlinde Koebl), которая написала ее биографию.

«Они дают мне чувство уверенности. С ним мне не нужно что-то говорить. Мы можем просто молчать вместе».

Оба они люди привычки. В Берлине они живут очень скрытно, и увидеть их нелегко, но те фотографы-папарацци, которые хотят их заснять, знают, куда надо ехать. Ангела Меркель и Иоахим Зауэр каждый год посещают Вагнеровский фестиваль в Байрёйте — у них общая страсть к опере. Останавливаются они всегда в одном и том же отеле.

А еще последние пять лет они ездят в один и тот же город в Северной Италии, чтобы побродить в итальянских горах. Ее легко узнать — каждый год она появляется в одной и той же одежде.

Может изображать Гора, Саркози, Берлускони и Путина

У Ангелы Меркель есть ряд талантов, которые немцы, да и остальной мир, видят не так часто. Например, Ангела Меркель отлично изображает других мировых политиков. В ее репертуаре есть и Эл Гор, и Николя Саркози, и Сильвио Берлускони, и Владимир Путин. Она имитирует Путина по-русски, ведь в юности она выиграла конкурс по русскому языку, когда ГДР еще смотрела на восток, в сторону Советского Союза.

Неясно, научилась ли она уже имитировать и Дональда Трампа. Но не пытайтесь польстить ей. Она быстро такое раскусит.

«Вы эту историю уже слышали раньше!» — говорит она обычно, если ее сотрудники смеются несколько громче, чем нужно, над ее шуткой.

Даже тут она, иными словами, прямая противоположность Дональда Трампа. Они пару раз встречались, но никакого тепла между ними нет.

С другой стороны, Ангела Меркель знает, как обращаться с хамоватыми мужчинами. Один из них — Владимир Путин.

Путин услышал, что Меркель не любит собак, и в ходе встречи в Черного моря в 2007 году впустил в комнату своего большого черного лабрадора. Ее сотрудники были после этого в ярости. Но не сама Меркель.

«Я понимаю, почему он вынужден это делать», — сказала она после этого, — «Он должен показать, что он мужчина. Он боится собственной слабости».

Питает большое уважение к Екатерине Великой

Собак она, может, и боится. Но мужчин — нет. И она не испытывает симпатии к политикам-мужчинам, которые любят распушать перья. Вот что она рассказала Херлинде Кёльбль:

«Когда я нахожусь в компании с мужчинами, которые напирают, я чувствую физическое отторжение и пытаюсь занять место где-нибудь подальше».

Может быть, именно поэтому она держала дистанцию с Трампом в Белом доме. Они даже не пожали руки.

Однако есть женщина, к которой она испытывает большое уважение. Это другая немка из восточной Германии, которая создавала историю — в ее рабочем кабинете в Берлине висит портрет Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской.

Мир знает ее под другим именем: российской императрицы 18 века — Екатерины Великой. Но саму ее Ангелой Великой не называйте. Это ей точно не понравится.

Матс Ларссон, expressen.se (перевод – inosmi.ru)