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Скоро за труд будут платить воздухом

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  • 26.09.2017, 8:43
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Каждый день приносит новые «вести с полей».

То тут, то там власти применяют все более изощренные способы «выколачивания» денег из белорусов. Как правило, речь идет не о «перегибах» на местах: чиновники реализовывают методы, на которые получили «добро» с самого верха.

Вчера стало известно о том, что в Брестской области должников по «коммуналке» записывают в неблагополучные семьи с перспективой передачи детей в органы опеки. Местные власти при этом ссылаются на приказ Минобразования, изданный еще в 2007 году.

Означает ли это, что детей за долги по «коммуналке» начнут забирать по всей стране? На этот и другие вопросы Charter97.org отвечает бывшая учительница с многолетним стажем и витебский координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец.

- Как вы прокомментируете инициативу от властей Брестчины? Распространится ли такая практика на другие области, например, на Витебскую?

- Трудно комментировать такую циничную практику: разлучать семьи из-за обычных долгов перед коммунальщиками. Но, думаю, что нам придется набраться мужества и бороться с этим и в других регионах Беларуси. Ведь все, что противоречит здравому смыслу, довольно быстро становится у нас повсеместной практикой.

Меня удивляет только одно: как власть умудряется делать вид, что не замечает, где нарушила «красную черту». По их мнению, все должны «взять лопату в зубы», а также «раздеться и работать». Вопрос только в одном: где работать, если из-за экономического кризиса работы нет? А работа и зарплата нужна, чтобы оплатить ту самую злосчастную «коммуналку»? Неужели непонятно, что эти принуждения и поборы только накаляют обстановку и люди начинают «закипать». Или власть только делает вид, что не понимает очевидного?

В развитых странах есть множество льготных позиций, по которым на каждого ребенка рассчитывается и проезд, и оплата квартиры, и многие другие выплаты. Белорусы что – намного богаче европейцев, раз у нас нет таких льгот?

- Но мы же знаем, что это не так…

- Вот именно. Ответ здесь простой: Беларусь превратили в страну для одного человека и его семьи. Ну и для высшего эшелона чиновников, которые активно хрюкают возле «августейшего» корыта. И от этого своего «корыта» они набрались абсолютно свинского отношения к людям.

Но если они думают, что «люди схавают» и на этот раз – то сильно ошибаются. Люди уже пресытились этим «праздником», который идет только на одной улице.

Для народа у власти ответ один – «денег нет». А при этом в том же Витебске только на площадку для сомнительного памятника княгине Ольге тратят полмиллиона долларов. Отдайте лучше деньги детям из тех самых «неблагополучных» семей. Но такого власти не сделают. У них задача четкая и ясная: у людей отобрать и поделить между собой.

А тех, кто не может заплатить подати, надо просто вывернуть на изнанку. И в случае с «коммуналкой» власти нащупали самое чувствительное место: ведь штрафы или отключение света пугает куда меньше, чем перспектива лишиться детей. И люди вынуждены будут крутиться, как ужи на сковородке, чтобы заплатить в казну.

- Плата за «коммуналку» всех потребностей режима не обеспечит. Что еще могут обложить поборами, чтобы помочь «одной семье» пережить экономический кризис?

- На этот вопрос уже ответили в свое время писатели Радищев и Салтыков-Щедрин. Они достоверно изобразили портрет лукашенковского государства и его руководителей во всех ипостасях.

Беларусь семимильными шагами возвращается в 18-й и начало 19-го века – в эпоху расцвета крепостного права и барщины. Все атрибуты уже налицо: зарплаты выплачивают «натуральной продукцией» или не выплачивают вообще; уволиться нельзя, даже если не платят; если потерял работу – все равно платишь подать или должен ее отработать, собирая, например, камни на поле… А теперь еще начали и семьи разлучать, как при крепостном праве.

Остается только ждать, что скоро введут налоги на воздух. Или, что еще более соответствует логике властей – талоны на воздух с зафиксированной нормой. Три литра в сутки на человека, например. А если не уложился – плати в двойном размере. Не удивлюсь, если зарплату за труд скоро начнут выдавать воздухом.

Такая перспектива ждет белорусов, если не начать активно протестовать. Я не устаю говорить: люди, не дайте себя закабалить окончательно! Если мы покажем, что способны протестовать и бороться за свои права – все эти нелепые налоги обязательно придумают и введут. Сопротивляться надо уже сейчас.


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